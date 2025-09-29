Woche 40: Claudia Burmeister

Das Kalendermotiv der Woche stammt von Claudia Burmeister

Wie bist du auf die Idee zu deinem Kalendermotiv gekommen?

2024 war ein Projekt für einen Verlag im Gespräch, wo es um Käfer ging. Und oft entstehen bei mir beim Arbeiten an Buchprojekten auch andere Charaktere beim Skizzieren, so auch das kleine Wichtelmädchen und dann ergibt sich einfach aus allen Teilen (Jahreszeit, Charaktere) eine kleine Geschichte.

Wie ist das Motiv entstanden?

Ich zeichne mit Gouachefarbe die Grundierung und die Feinheiten meistens mit Buntstiften auf Fabriano Artistico Papier.

Was ist dein aktuelles bzw. nächstes Projekt?

Aktuell arbeite ich an einem Familienkalender, einem Vorlesebuch und einem Bilderbuch.