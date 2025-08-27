Woche 35: Sarah Stowasser

Das Kalendermotiv der Woche stammt von Sarah Stowasser

Wie bist du auf die Idee zu deinem Kalendermotiv gekommen?

Für dieses Jahr habe ich wieder ein Augustmotiv zugelost bekommen, was ich übrigens am häufigsten erwische. Für mich war sofort klar: Wenn es draußen heiß ist, überlebt man am besten im Wasser und da wär eine Meerjungfrau einfach perfekt (zumal das Motiv im Mermay entstanden ist). Und weil unsere liebe Henne zu der Zeit gerade kleine Küken hatte, was unheimlich bezaubernd war und meine Gedanken überproportional eingenommen hat, mussten Vogelbabys, die sich im Wasser wohler fühlen als Hühner, mit dazu.

Wie ist das Motiv entstanden?

Ich habe wieder digital am Ipad mit Procreate gearbeitet. Für Nicht-Arbeit ist das mein Standard-Setup, weil man es sich so schön gemütlich machen und immer mal wieder kurz in freien 5 Minuten danach greifen kann. Auf Instagram habe ich das Video zur Entstehung:

Und falls es jemanden interessiert, wie andere das Motiv im Rahmen von „Draw-this-in-your-style“ interpretiert haben, hier gleich noch ein Link!

Was ist dein aktuelles bzw. nächstes Projekt?

Momentan arbeite ich an ein paar Grafiken für diverse Games und beim Fuckyeah 2026-Kalender darf ich auch wieder dabei sein :) Allerdings hätte ich auch ein bisschen Zeit übrig. Falls jemand Lust hat, ein Projekt mit mir zu verwirklichen, dann meldet euch gerne.