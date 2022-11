Das Rätsel, das wir unser Bewusstsein nennen. Können wir dem trauen, was wir empfinden, fühlen, sehen? Malwine Stauss rührt an diese Fragen, ohne sie auch nur ein einziges Mal explizit zu formulieren.

Es beginnt mit einer Idylle, in sympathischen, warmherzigen Wasserfarben gestaltet: ein Haus, ein Garten, Licht, gute Gespräche, Freunde, Tiere, alles das ist eingebettet im ewigen Kreislauf der Jahreszeiten – ein ewiges Jetzt.

Aber die Bilder werden sperriger und die Idylle entgleitet. War es nur Illusion? Eine diffuse Stimmung lässt befürchten, dass das, was gerade noch ewig und immer war, sich verflüchtigt. Aber was gibt dann Halt? Ist auf den Wechsel der Jahreszeiten noch Verlass? Wo bleibt der Winter?

Und schon sind wir auf der nächsten Ebene dieses bemerkenswerten Comics, der mit wenigen Worten und kraftvollen Bildern viel erzählt. Wie sich vermuten lässt, geht es um die allumfassende Stimmung des Menschen in Zeiten des Klimawandel. Die einzige Hoffnung scheint im Gewöhnlichen zu liegen, im Allereinfachsten – aber gerade das ist es, was stetig entgleitet, obwohl es doch so einfach und mühelos aussieht. Und schon fragt man sich, ob es das schöne Leben je gegeben hat. Das Gefühl, dass alles zerfällt, zumindest scheint neu zu sein.

Malwine Stauss hat sich für das scheinbar einfachste aller Gestaltungsmittel entschieden: Wasserfarben und Papier, dazu kleine handschriftliche Einschübe in einer Schönschrift, die auf den ersten Blick aus der Zeit gefallen zu sein scheint. So beschwört Malwine die Schönheit der Einfachheit in Text und Bild, ohne dabei konservativ oder – schlimmer – langweilig zu wirken und hat damit eine bewundernswert lyrische Erzählung des momentanen Ist-Zustands in Bildern geschaffen. Das Resultat wurde vom Rotopol-Verlag in bewährter schöner Haptik verarbeitet und zu einem bibliophilen Schmuckstück verarbeitet.

Man sollte auf keinen Fall dem Vorurteil erliegen, in so wenigen großflächigen Bildern ließe sich nichts Substantielles erzählen. Im Gegenteil liegt in der Reduktion mehr Kraft als in vielen komplexen Erzählungen, die unter ihrem Inhalt zusammenbrechen.

Das Leichte zu halten ist schwer.

Sola

Rotopol, 2022

Text und Zeichnungen: Malwine Stauss

44 Seiten, Farbe, Hardcover

Preis: 15,00 Euro

ISBN: 978-3-96451-031-0

