Mind MGMT 1

Unsterbliche Agenten, Gedankenkontrolle, eine mysteriöse Gruppenamnesie im Flugzeug – Matt Kindt bedient sich in Mind MGMT aus dem Werkzeugkasten der Parawissenschaften, zur guten Unterhaltung der Leser*innen.



Die Gründungsgeschichte der MGMT wird in die Zeit des Ersten Weltkriegs datiert. Damals habe der Gauner Leopold Lojka andere von seinen magischen Fähigkeiten überzeugen können – und hätte mit diesen beinahe das Attentat auf den österreichischen Kronprinzen verhindert, das wiederum den Ersten Weltkrieg auslöste. Daraufhin wurde mit dem „Mind MGMT“ eine Geheimorganisation gegründet, deren Ziel darin besteht, Personen mit besonderen geistigen Fähigkeiten zu Agenten auszubilden.

Mit „besonderen geistigen Fähigkeiten“ sind aber nicht Speedcuber, Eckenrechner oder Sudoku-Champs gemeint, sondern Menschen wie Duncan Jones aka „Der Futurist“. Seine Gabe besteht darin, die Gedanken der Menschen in seiner Umgebung wahrzunehmen und so zu verdichten, dass er die zukünftigen Ereignisse schon vorher kennt. Der „Hulk“ bezieht seine Kraft aus der Fähigkeit, die Schwachstelle von allem und jedem zu erkennen und demenstprechend schlagkräftig zu sein. Der „Werbefachmann“ Karl Box wiederum kann Werbeanzeigen gestalten, die jede Aufmerksamkeit auf sich ziehen und damit praktischerweise von allem anderen ablenken können.

Die größten Kräfte aber hat Henry Lyme. Er kann die Gefühle von Menschen in seiner Umgebung manipulieren, was ihn zu einem nützlichen Instrument zur Vorbereitung von Invasionen oder zur Durchführung von Wahlkämpfen macht. Seine Fähigkeiten machen Lyme aber misstrauisch gegenüber allem Wohlwollen, das ihm begegnet, auch und gerade die Liebe seiner Familie erscheint ihm nicht mehr glaubwürdig. Nachdem er einen Streit vom Zaun gebrochen und in einer Massensugesstion die ganze Bevölkerung von Sansibar sich gegenseitig hat massakrieren lassen, findet er inmitten der Trümmer einer Buchhandlung ein junges Mädchen, für das er Mitleid emfpindet.

Seitdem ist viel Zeit vergangen, und Henry Lyme (ein offensichtlicher Namensvetter von Graham Greenes Harry Lime) ist untergetaucht, weil er das Vertrauen in die manipulative Mind MGMT verloren hat. Die True-Crime-Erfolgsschriftellerin Meru Marlow macht sich auf die Suche nach Lyme, weil sie während ihrer Recherchen über eine seltsame Gruppenamnesie auf Mind MGMT aufmerksam wird. 121 Personen betraten das Flugzeug von Flug 815, aber nur 120 Personen verließen es wieder – ohne jegliche Erinnerung an ihr ganzes Leben.

Flug 815 – vielleicht erinnert die Flugbezeichnung nicht zufällig an die Pseudo-Ereignisse von Flug 914, jene Maschine, die 1955 vermeintlich verschwand und Jahrzehnte darauf wieder landete. Eine frei erfundene Geschichte, die durch die Verbreitungskanäle im Internet fast schon real geworden ist, aber eine tolle Geschichte.

Merus Suche führt sie nach Mexiko und China, aber es wäre kein paranormaler Agentenverschwörungsthriller, wenn die Jägerin nicht auch gleichzeitig Gejagte wäre: Die „Unsterblichen“ (nomen est omen) von der inzwischen aufgelösten Mind MGMT sind ihr auf der Spur und möchten verhindern, dass ans Licht kommt, was im Dunkeln besser aufgehoben ist. Und natürlich begegnet Meru zahlreichen (ehemaligen) MGMT-Agent*innen mit absurden herrlich Kräften.

Wir folgen diversen Personen, deren Fähigkeiten das Normalmaß tarifbeschäftigter Angestellter weit übersteigen. Sie haben Superkräfte, sind aber keine Superhelden, nicht nur wegen der fehlenden Spandex-Kostüme, sondern auch weil sie ihre Kräfte nicht zum Wohle der Allgemeinheit verwenden, wie es die ungeschriebene Charta der Superheroen verlangt, sondern in den Dienst von staatlichen Geheimorganisationen. Mind MGMT ist ein aus Suspense-Spannung ausgerichteter Polit-Thriller, dessen Kapitel den verschiedenen Figuren gewidmet sind. Zugleich aber bedient er sich aus dem reichen Fundus von paranormalen Spekulationen und wilden Verschwörungsphantasien. Auch das Attentat auf JFK, durch Oliver Stones Verfilmung 1992 zum Prototypen einer Politverschwörung avanciert, wird am Rande erwähnt.

Mind MGMT ist die bekannteste Serie des amerikanischen Autors und Zeichners Matt Kindt, dessen Auftakt zu der Serie BRZRKR (2021, dt. Cross Cult 2022) sich mehr als 600.000 Mal verkaufte. Naja, Geschmackssache, und vielleicht war doch der Name des prominenten Ko-Autors Keanu Reeves entscheidender dafür als der Comic selbst. Wer neugierig auf andere Werke von Matt Kindt ist, tut gut daran, sich den Mystery-Thriller Revolver (2010) genauer anzusehen.

Den Stil erkennt man sofort, zumindest wenn man ihn nicht mit Jeff Lemires markantem Stil verwechselt. Kantig, grob und meist nicht sehr plastisch, ohne die Wasserfarben würden die Zeichnungen einigen Reiz einbüßen. In der deutschen Ausgabe fallen zudem die in den Panels integrierten Texte negativ auf, die sich im Original eleganter in die Bilder fügen.

Wunderschön gelingt es Kindt, das allmähliche Vergessen einer Figur einzufangen, indem er den Hintergrund des Panels allmählich reduziert, während das Motiv im Vordergrund sich identisch wiederholt.

Interessant ist wiederum das Montieren von Textzeilen am Seitenrand, die den Lesefluss unterbrechen. Dabei handelt es sich um Ausschnitte aus dem „Mind MGMT Feldführer“: „Wenn Sie allein arbeiten, müssen Sie sich regelmäßig bei Ihrem Betreuer melden.“ Wer die ganze Geheimwelt von Mind MGMT kennenlernen möchte, muss also nicht die Welt auf den Kopf stellen, aber zumindest das Buch drehen.

Die seinerzeit hochgelobte Serie, deren Netflix-Adaption noch auf sich warten lässt, erschien zwischen Mai 2012 und August 2015 in 36 Ausgaben bei Dark Horse. Dieser erste von drei geplanten Omnibus-Bänden umfasst wie das 2019 veröffentlichte Dark-Horse-Original #1-12. Dank guter Cliffhanger darf man auf die Fortsetzungen gespannt sein.

Schrullig gezeichnete Agentenstory für anspruchsvolle Leser*innen



Mind MGMT – Omnibus 1

Skinless Crow, 2023

Text und Zeichnungen: Matt Kindt

Übersetzung: Thomas Müller

368 Seiten, Farbe, Hardcover

Preis: 49,90 Euro

ISBN: 978-3039630073

