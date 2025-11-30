Für ihren, wie sie selbst auf ihrer Website schreibt, „essayistischen“ Sachcomic Die Frau als Mensch: Am Anfang der Geschichte hat die österreichische Autorin und Illustratorin Ulli Lust den Deutschen Sachbuchpreis 2025 wohlverdient gewonnen. Mit einem Fokus auf das traditionelle Frauenbild der westlichen Welt beschäftigt sie sich, wie es der Titel verrät, mit den ersten modernen Menschen und ganz besonders der Rolle der Frau. Streng genommen geht es um die Zeit vor der Geschichte, die im herkömmlichen Sinne mit der Verwendung der Schrift beginnt.



Den Einstieg findet Lust über ihre Kindheit und Jugend in einem Dorf in Österreich, gefolgt von den berühmten eiszeitlichen Frauendarstellungen wie der bekannten Venus von Willendorf, der sie unzählige ähnliche Beispiele aus dem Gebiet von Südfrankreich bis nach Sibirien vor 40.000 bis 12.000 Jahren zugesellt. Aber sie greift noch weiter aus, bezieht frühere Hominiden und den Neandertaler ebenso in ihre Überlegungen ein wie das Sozialverhalten verschiedener Primaten; zusätzlich zieht sie Parallelen zu Jäger- und Sammlerinnen der Jetztzeit.

Leser*innen dürfen sich auf mehr als nur ein Aha-Erlebnis freuen, und das Buch wartet mit so mancher Überraschung auf, darunter die Information, dass auf eine eiszeitliche Männerdarstellung hundert Frauendarstellungen kommen! Lusts Beobachtungen sind scharfsinnig und ihr Comic offen und direkt wie ein Gespräch unter guten Freundinnen, zum Beispiel wenn es um den Umgang der Gesellschaft mit der ersten Periode eines Mädchens oder der Regelblutung im Allgemeinen geht.

Schon in diesem ersten Teil räumt die Autorin auf humorvolle und informative Weise mit so mancher durch das männliche Weltbild geprägter Idee auf – wie beispielsweise, dass Frauen sich in der Vorzeit nicht an der Jagd beteiligten oder dass Gruppen einander immer aggressiv und kämpferisch begegneten. Den Stoff hat sie hervorragend recherchiert und eindringlich illustriert. Wie es sich für ein gutes Sachbuch gehört, finden sich alle Quellenangaben am Buchende.

In ihrem 256-seitigen Werk bedient sich Ulli Lust einer Mischung aus eigenen Erlebnissen, archäologischen und ethnologischen Fakten und ausgedachten Szenen, wie sie sich in der Vor- und Jetztzeit zugetragen haben könnten. Der rote Faden scheint dabei manchmal ein wenig auf der Strecke zu bleiben, dennoch darf man dem zweiten Teil Die Frau als Mensch: Schamaninnen gespannt entgegenblicken, der im Frühjahr 2026 erscheinen soll.

Die Frau als Mensch sei allen empfohlen, die sich für Archäologie, Feminismus, Menschheitsgeschichte, Evolutionspsychologie und Forschungsgeschichte unter Geschlechterperspektive interessieren, und selbst Leser*innen, die sich sonst nicht für Comics interessieren, lege ich das Buch wärmstens ans Herz.

Ein frecher und scharfsinniger Blick auf das traditionelle Frauenbild