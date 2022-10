Die drei ??? und die flüsternde Mumie

Wer kennt sie nicht, die schwarzen Bücher mit den quadratischen Covermotiven?

Ursprünglich handelte es sich bei den Three Investigators um eine amerikanische Kinderkrimi-Reihe aus den 1960er Jahren, die mit etwas zeitlicher Verspätung auch nach Deutschland kam und sich bald größer Beliebtheit erfreute. Eine Modernisierung um 1990 unter dem Titel „Crimebusters“ war in Amerika zwar nur von wenig Erfolg gekrönt, in Deutschland dagegen lief die Reihe um Justus, Bob und Peter nahtlos weiter. Aufgrund des anhaltenden Erfolgs erwarb der Kosmos-Verlag gar die Rechte, sodass man seitdem neue Geschichten in Eigenregie produziert, während in Amerika die Reihe langsam der Vergessenheit anheim fällt (mehr darüber auf dieser Drei-Fragezeichen-Fanseite).

Vielleicht liegt es ja vor allem an der populären Hörspiel-Interpretation; aber auch die Cover der Künstlerin Aiga Rasch dürfte ihren Teil dazu beigetragen haben, Die drei ??? ins kollektive Gedächtnis der deutschen Leserschaft einzupflanzen. Flächige, reduzierte, teils abstrakte Symbolbilder in poppigen Farben, die weder Aussehen der Figuren noch die Handlungsorte in irgendeiner Form preisgaben, die Fantasie dagegen wurde von diesen Motiven wunderbar auf Trab gehalten. Außerdem hatten die quadratischen Bilder im schwarzen Rahmen einen modernen Look, der so ganz anders war als die altbackenen, konturlosen Abenteuerbilder der Originalausgabe.

Zwar sind auch im klassisch-realistischen Stil großartige Titelbilder möglich, wie Mehmet Gülergün in einer deutschen Lizenzausgabe unter Beweis stellte, dennoch setzte Aiga Rasch den Standard, der Die drei ??? visuell zur Marke werden ließ. Auch Ines Korth bezieht sich visuell auf Aiga Rasch, was man unter anderem daran erkennt, dass sie bei der Gestaltung ihrer eigenen Cover die Originalmotive mit einbezieht.

Wenn man will, erkennt man in Ines Korths Adaptionen eine Spiegelung ihres bisheriges Comic-Oeuvre: In beiden ihren eigenen Comics geht es um die Sehnsucht nach einem Ort, an dem Menschen einfach in Frieden leben können. Sowohl Massu Schmiedstochter als auch Endangered spielen in einer Welt im Aufruhr, in der die Figuren den Traum von einer heilen Welt träumen und versuchen, den Traum im Rahmen ihrer Möglichkeiten zu verwirklichen. In Die drei ??? dagegen ist die Welt völlig intakt: Amerika war nie schöner als in diesen Geschichten, Umweltzerstörung zumindest in den klassischen Geschichten kein Problem, allerhöchstens müssen die Figuren daran arbeiten, dass das auch so bleibt. Aber sie müssen nie daran bauen. Sie ist fertig.

Im Gegensatz zu Ines Korths anderen Arbeiten sind Die drei ??? reine Jungsgeschichten. Das macht ihren Blick, wo sie sonst doch eher feministisch-empowernde Arbeiten abliefert, zusätzlich interessant, schon deswegen, weil uns Lesende interessiert, wie sie sich dem Material annähert. Ihre Figurenzeichnung ist entsprechend so abwechslungsreich divers, wie es das Ausgangsmaterial nur zulässt und die wenigen Frauenfiguren, die es in den Geschichten gibt, sind mit viel Sorgfalt und Sympathie in Szene gesetzt.

Man kann sich keinen besseren Künstler, keine bessere Künstlerin für eine Adaption der klassischen Geschichten wünschen. Zu hoffen bleibt freilich, dass Ines Korth in naher Zukunft auch wieder Zeit finden wird, ihren sehr lesenswerten SF-Webcomic Endangered fortzusetzen. Ich vermisse ihre persönliche Erzählstimme, die mit weit weniger Worten auskommt und noch visueller arbeitet. Aber auch ihre Geschichten um Justus, Peter und Bob haben eine interessante persönliche Prägung ihrerseits. Mehr kann man von einer wortgetreuen Adaption nicht erwarten.

Hier geht es zu Ines Korths Webseite mit weiterführenden Links zu ihren Webcomics.

Auch in ihrem sechsten Jahrzehnt bieten die drei ??? zeitlose Unterhaltung

Die drei ??? und die flüsternde Mumie

Kosmos-Verlag, 2022

Text: Christopher Tauber, nach einer Buchvorlage von Robert Arthur

Zeichnungen: Ines Korth

128 Seiten, Farbe, Softcover

Preis: 18,00 Euro

ISBN: 978-3-440-17248-3

Eine weitere, sehr informative Drei-Fragezeichen-Fanseite ist www.rocky-beach.com

Diese Webseite hat sich ganz dem Werk Aiga Raschs verschrieben: Aiga Rasch – Illustratorin, Grafikerin, Malerin (aiga-rasch.de)

Die Kunst von Aiga Rasch kann vom 14.10.2022 bis 01.01.2023 in der Zitadelle Spandau bewundert werden: Aiga Rasch und die geheimnisvolle Festung – Zitadelle (zitadelle-berlin.de)