Woche 41: Karoline Jakubik

Das Kalendermotiv der Woche stammt von Karoline Jakubik

Wie bist du auf die Idee zu deinem Kalendermotiv gekommen?

Da im Herbst typischerweise Pilze im Wald gesammelt werden, verbinde ich damit immer einen leicht muffigen Geruch. Und bei dem Begriff „muffig” kam mir der muffig riechender Hut meines Opas in den Sinn, und mit Opa eben ein guter Geist und so weiter. So wurde daraus ein singender Waldgeist mit sprießenden Pilzen und Hüten.

Wie ist das Motiv entstanden?

Nach der Ideenfindung folgte die analoge Skizze, danach wurde diese digital nachgezeichnet und koloriert. Ebenso habe ich digital den haptischen Papiereffekt der Hintergrundform digital erstellt.

Was ist dein aktuelles bzw. nächstes Projekt?

Derzeit illustriere ich an zwei ganz unterschiedlichen Projekten ausserhalb der Buchbranche. Beide Projekte werden für Marketingzwecke der jeweiligen Unternehmen bzw. Institution erscheinen.