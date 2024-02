Woche 7: Karoline Jakubik

Das Kalendermotiv der Woche stammt von Karoline Jakubik.

Wie ist die Idee zu dem Kalendermotiv entstanden?

Da in dieser Woche der chinesische Kalender beginnt und dieses Jahr der Drachen das Jahrestier ist, lag die Idee sehr nahe. Und da wir ebenso diese Woche auch Karneval haben, wollte ich das Thema gerne in Richtung Kostüm umsetzen und bin dann schlussendlich beim Märchenthema gelandet. Also um mehrere Ecken gedacht, das mache ich gerne.

Wie ist das Motiv entstanden? (Technik, Medium, Arbeitsschritte..)

Ich habe hier die sogenannte „digital papercut“ Technik angewandt. Also Scherenschnitt mit verschiedenen Papieren bzw. Texturen nur eben digital. Der dreidimensionale Effekt kommt dann am Ende durch die künstlich hinzugefügten Schatten. Hatte diese Technik im vergangenen Jahr mal ausprobiert und es macht wirklich Spaß. Ein Auftrag in dieser Technik wäre toll. :-)

Was sind deine aktuellen bzw. nächsten Projekte?

Derzeit arbeite ich parallel an zwei verschiedenen Bilderbüchern, die beide noch in diesem Jahr erscheinen sollen. Darauf freue ich mich schon sehr.