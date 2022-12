Woche 49: Karoline Jakubik

Das Kalendermotiv der Woche stammt von Karoline Jakubik.

Wie bist du auf die Idee zu deinem Kalendermotiv gekommen?

Ich hatte einfach eine vorweihnachtliche Stimmung im Kopf – verbunden mit Weihnachtsschmuck. Und da ich Äpfel sehr gerne esse, im Winter auch mal Bratäpfel habe ich diese Komponenten verbunden.

Wie ist das Motiv entstanden? (Technik, Medium, Arbeitsschritte …)

Nach meiner wirklich schnellen manuell erstellten Vorskizze (Skizzen dürfen hässlich sein, siehe Foto) habe ich das Motiv in Procreate illustriert und die Farben noch etwas in Photoshop nachgeschraubt. Ich wollte gerne diesen Retro-Touch und arbeite auch per se gerne mit reduzierten Farbpaletten.

Was ist dein aktuelles bzw. nächstes Projekt?

Aktuell habe ich kürzlich einige Probeillus für ein sich anbahnendes Buchprojekt erstellt. Ansonsten arbeite ich gerade an einem neuen Portfolio mit dem ich dann im März nach Bologna zur Kinderbuchmesse reisen will.