Woche 39: Olga „AsuRocks“ Andriyenko und Markus Neidel

Das Kalendermotiv der Woche stammt von Olga „AsuRocks“ Andriyenko und Markus Neidel.

Idee:

In unserem Kalenderbild wollten wir die Atmosphäre in der Natur des Spätsommers einfangen. Wir haben uns schnell für einen verzauberten Gemüsegarten entschieden, in dem sich eine Hexe bei der Ernte abmüht. Die weichen Konturen und warmen Farben und die vielen kleinen Details sollen die Ruhe und Fülle der Natur zu dieser Jahreszeit widerspiegeln.

Entstehung:

Das Bild ist komplett digital entstanden.

Den ersten Schritt haben wir in Magma Studio unternommen, einem Programm, mit dem man über das Internet gleichzeitig zu Mehreren auf der selben Kanvas malen kann. Olga hat sich hier vor allem auf die Hexe und den Vordergrund konzentriert, während Markus den Hintergrund übernommen hat.

Im zweiten Schritt hat Markus etwas Ordnung ins Bild gebracht und die relevanten Linien grob nachgezeichnet. Im Anschluss kamen hier auch schon die ersten Groben Farben ins Bild, um ein Gefühl für die Wirkung des Bildes zu bekommen.

Den dritten Schritt hat Olga übernommen und die Linien ins Reine gezeichnet, durch Linienstärke die Lesbarkeit verbessert und Details hinzugefügt. Anhand der fertigen Zeichnung hat sie dann im Detail die finalen Farbflächen erstellt.

Im vierten Schritt hat Markus dann Schattierungen und Lichtreflektionen gekümmert, um die Plastizität der Bildelemente zu erhöhen.

Zuletzt haben wir zusammen noch die Farben im Bild nachbearbeitet, um der Szene die Wärme und Weichheit zukommen zu lassen, die wir uns vorgestellt hatten.

Pläne:

Markus arbeitet hauptsächlich als Concept Artist in der Games-Branche. An Illustrationen arbeitet er in erster Linie privat, wenn er Zeit dafür findet.

Olga arbeitet momentan an einem aufwendigen Comicprojekt, das im Herbst nächsten Jahres erscheinen soll. Nebenbei erfreut sie ihre Fans mit schlüpfrigen Zeichnungen von Astarion, einem Elf-Vampir aus dem kürzlich erschienen Rollenspiel Baldur’s Gate 3.

Webseiten:

Olga: https://asurocks.art/ und @asurelle auf Instagram/Twitter/BlueSky

Markus ist wenig im Internet zu finden, aber ab und an sieht man etwas

hier: Markus Neidel – Illustratoren Organisation e.V. Illustratoren Organisation e.V. (illustratoren-organisation.de)

hier: https://www.artstation.com/markus

und hier: https://www.instagram.com/noinstagrmmarkus/