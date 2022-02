Woche 7: Olga „AsuRocks“ Andriyenko

Das Kalendermotiv der Woche stammt von Olga „AsuRocks“ Andriyenko

Wie bist du auf die Idee zu dem Kalendermotiv gekommen?

Da mein Motiv in der Woche vom Valentinstag erscheinen sollte, wollte ich etwas zu diesem Thema machen. Mein Ziel war es ein gemütliches „Date“ mit sich selbst darzustellen. Aber lustigerweise kann das entstandene Motiv auch so interpretiert werden, dass die Dame ein Remote-Date per Tablet hat. Also dürfen sich die Betrachter aussuchen, welche Geschichte sie mehr anspricht. ;)

Wie ist das Motiv entstanden?

Die Skizze für dieses Motiv entstand ganz klassisch mit Bleistift in meinem Skizzenbuch. Dann habe ich sie abfotografiert und in Procreate auf dem iPad fertiggestellt. Wichtig waren mir dabei warme und gemütliche Farben. (Wenn man Interesse an meinem Mal-Prozess hat, kann man sich als Unterstützer auf meinem Patreon das making-of Video zu diesem und mehr Illustrationen anschauen: https://www.patreon.com/asurocks )

Was sind deine aktuellen bzw. nächsten Projekte?

Zur Zeit kämpfe ich damit eine Balance zwischen Auftragsarbeiten und meinen eigenen Projekten zu finden. Beide sind spannend, aber auch anstrengend, und am liebsten hätte ich einen 72h Tag und endlos Energie. Gefühlt mache ich 300 Sachen gleichzeitig. Zur Zeit steht unter anderem ein großes Projekt für ein cooles Videospiel an, ich arbeite an meinem Comic „Crimson Crush“, lerne ein bisschen 3D und baue meinen Blog. Oder ich liege einfach müde auf der Couch. :D Gerne könnt ihr mich auf meinen Social Media Kanälen und Patreon stalken, um mitzukriegen, was so dabei rumkommt:

Patreon

Instagram

Twitter