Crowdfunding: Johannes Lotts „Martha und die müffelnden Müllmonster“

„Martha, 5 Jahre alt, möchte wahnsinnig gerne Müllarbeiterin werden. Eines Tages findet sie heraus, dass die Müllabfuhr eine Geheimorganisation ist, die die Menschheit beschützt, indem sie fiese Müllmonster bekämpft! Ein aufregendes Abenteuer beginnt.“

So viel erfahren wir bisher über das neue Comicprojekt von Johannes Lott, den Comicgate-Leser bereits von unserer kleinen Serie Real Human Art kennen (Januar bis August 2025 bei Comicgate).

Derzeit läuft für Martha und die müffelnden Müllmonster eine Crowdfunding-Aktion auf Startnext. Warum es sich lohnt, bei diesem Crowdfunding einzusteigen, erklärt uns Johannes in einem kleinen Interview, das er uns exklusiv für Comicgate gegeben hat:

Lieber Johannes, um was geht es in deinem Projekt?

Es handelt sich um einen Kindercomic ab ca. 4 Jahren (aber auch für ältere Kinder oder Erwachsene geeignet), in dem es um Martha (5 Jahre alt) geht. Diese ist begeistert von der Müllabfuhr und träumt davon, selbst einmal Müllarbeiterin zu werden. Eines Tages erfährt sie, dass die Müllabfuhr in Wahrheit eine Geheimorganisation ist, die ohne das Wissen der Öffentlichkeit fiese Müllmonster bekämpft. Martha schließt sich dieser Mission an.

Kannst du uns sagen, warum wir uns dafür begeistern sollten?

Der Comic verbindet Humor, Action und Abenteuer sowie ein bisschen Grusel (schließlich geht es um Monster) auf kindgerechte Art und greift die Müllabfuhrbegeisterung auf, die gerade viele kleine Kinder (aus eigener Erfahrung als Vater) aufweisen. Das Ganze wird als hochwertiges Hardcover mit mindestens 40 Seiten Geschichte plus Bonusmaterial produziert. Dazu kann man bei Startnext noch jede Menge Goodies wie Original-Zeichnungen dazu buchen.

Erzähl doch etwas über dich und was du bisher veröffentlicht hast!

Ich bin Johannes Lott und seit bald 15 Jahren als freier Illustrator in Hamburg tätig. Ich zeichne viel für Brettspiel-Verlage wie ZOCH, KOSMOS oder Ravensburger sowie für diverse deutsche Gaming-Studios und habe bereits mehrere Comics und Kinderbücher veröffentlicht, z.B. im Berliner Jaja Verlag oder bei „Schwarzer Turm“.

Wie bist du eigentlich zu den Comics gekommen?

Bereits meine Kindheit war stark von Comics geprägt: mein Vater und seine Brüder sammelten Asterix– und Lucky Luke-Alben und ich habe dank der Bibliothek sehr früh Carl Barks für mich entdeckt. Bereits mit 4 habe ich im Kindergarten selbst erste Comics gezeichnet.

Wonach suchst du selbst in Kindercomics?

Ich mag Kinder-Comics oder generell Medien für Kinder, die auch Erwachsenen etwas mitgeben, z.B. indem eine extra Humor-Ebene für diese eingebaut ist. Und generell sollte Kunst auch den Kleinsten ein klein wenig etwas zumuten und sie für voll nehmen, indem man nicht vor ernsten Themen und Emotionen zurückschreckt. Natürlich altersgerecht aufbereitet.

Welche Kindercomics magst du?

Meine ganze Familie, inkl Kind, lieben die Hilda-Reihe von Luke Pearson. Zuletzt haben wir außerdem viel Kiste und Gorm Grimm (vor-)gelesen.

Kommen wir zurück zu deinem Crowdfunding-Projekt Martha und die müffelnden Müllmonster! Warum sollte jemand dieses Projekt unterstützen?

Wer mit seinen Kindern gerne Comics liest, ist hier genau richtig. Zudem unterstützt man mit seinem Beitrag einen lokalen Künstler, alles ist liebevoll von Hand gestaltet, kein Einsatz von KI!

Was passiert mit dem Geld bei erfolgreicher Finanzierung?

Das Geld wird benötigt um den Comic fertig zu zeichnen (Arbeitszeit). Das Skript ist bereits fertig geschrieben. Zudem soll natürlich der Druck und die Buchbindung bezahlt werden.

Wer mehr Information haben möchte, findet diese unter dem folgenden Link, der direkt zur Startnext-Kampagne führt. Viel Spaß!

Martha & die müffelnden Müllmonster (Kindercomic) | Ein lustiger liebevoller Kindercomic über die Müllabfuhr (und natürlich Monster) für Groß und Klein!