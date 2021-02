Woche 8: Daniela Schreiter

Das Kalendermotiv der Woche stammt von Daniela Schreiter.

Wie bist du auf die Idee zu deinem Kalendermotiv gekommen?

Füchse sind ja kein neues Thema für mich, aber diesmal wollte ich es mehr in einem Kinderbuch-Stil zeichnen, also ein wenig herumexperimentieren. Heraus gekommen ist ein kleiner Fuchs, der Spaß an einem regnerischen Tag hat, auch wenn es in der letzten Zeit eher geschneit hat :).

Wie ist das Motiv entstanden? (Technik, Medium, Arbeitsschritte …)

Ich hab die Vorskizze per Bleistift und Papier vorgezeichnet, eingescannt und dann in Photoshop coloriert. So mache ich fast alle meine Bilder, wenn ich digital arbeite.

Was ist dein aktuelles bzw. nächstes Projekt?

Momentan arbeite ich gerade an einem neuen Comicprojekt für Panini, ansonsten versuche ich gerade, die Pandemie zu überstehen und mich jeden Tag wieder neu für die Arbeit zu motivieren, was gar nicht so leicht ist. Mein eigenes aktuelles Projekt besteht zur Zeit aus Tutorials und Weiterbildung: Ich möchte mit weiteren Programmen und Techniken arbeiten, digital wie analog und mehr experimentieren.