Woche 43: Olga Hopauf und Stefan Baumgarten

Das Kalendermotiv der Woche stammt von Olga Hopauf und Stefan Baumgarten.

Wie bist du auf die Idee zu dem Kalendermotiv gekommen?

Wir überlegten gemeinsam was man so machen könnte. Irgendwie sind wir bei einem Waschbären gelandet. Eigentlich war es eher so, dass nicht wir den Waschbären wählten, er wählte uns.

Wie ist das Motiv entstanden? (Technik, Medium, Arbeitsschritte …)

Stephan hat in Affinity Photo eine Skizze gemacht und Olga zeichnete in Photoshop daran weiter (beides auf einem Grafikdisplay). Zwischendurch wurde besprochen, was noch dazu gezeichnet werden könnte und wie es schlussendlich aussehen sollte. Wenn man sich den Hintergrund anschaut, sieht man, dass es nicht nur bei dem einen Waschbären geblieben ist. Die Tierchen kommen ja selten allein.

Was sind deine aktuellen bzw. nächsten Projekte?

Aktuell stehen ziemlich viele Sachen in den Startlöchern. Wir haben eine neue Theaterkomödie in der Mache, sowie ein Kartenspiel für den Sphinx Spieleverlag, mit Freunden wollen wir ein Computergame auf die Beine stellen und für die Band Blind Guardian zeichnen wir Cartoons. Und wenn Corona es zulässt, sind wir im September wieder beim Inselwitz auf Baltrum dabei.