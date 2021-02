Woche 4: Sven Geske

Das Kalendermotiv der Woche stammt von Sven Geske.

Wie bist du auf die Idee zu diesem Kalendermotiv gekommen?

Ich zeichne gerne Architektur und Landschaft, wenn ich es mir aussuchen kann. Lange nicht jeder Kundenauftrag geht in die Richtung. Zur Zeit arbeite ich an einer Serie europäischer Burgen und Schlösser. Da passte das gut hinein und ich habe das Motiv in einer Darstellung passend zur Jahreszeit des Kalenders gewählt. Wobei ich mir hier die künstlerische Freiheit genommen habe, das Castello Torrechiara etwas näher an die Berge zu setzen.

Wie ist das Motiv entstanden? (Technik, Medium, Arbeitsschritte …)

Das Motiv ist in Affinity Designer als reine Vektorillustration entstanden. eine Skizze habe ich nicht gemacht.

Was ist dein aktuelles bzw. nächstes Projekt?

Als nächstes will ich Burg Etzel zeichnen. Komme aber gerade nicht dazu. Außerdem habe ich noch eine Serie von Kirchenseitenschifftüren angefangen mit etwas knalligeren Farbkontrasten. Mal sehen welche Serie ich früher fertig bekomme.