Woche 31: Zapf

Das Kalendermotiv der Woche stammt von Zapf.

Wie bist du auf die Idee zu deinem Kalendermotiv gekommen?

Das Kalenderbild war Teil eines erfolgreichen Pitchs für ein Kinderbuch, das im Frühjahr bei arsEdition erscheinen wird – Meister des Abenteuers. An dem finalen Cover hat sich aber noch einiges geändert.

Die Idee kam von einer Geschichte, die mir durch den Kopf geschwirrt ist. Kinder, die in den langen Sommerferien auf Abenteuerjagd gehen und dabei die Geheimnisse der Cangrejo Insel erforschen. Ich war sehr froh, einen Verlag von der Idee überzeugen zu können, denn es ist ein Riesenspaß, die Kinder auf Abenteuerjagd zu zeichnen.

Wie ist das Motiv entstanden? (Technik, Medium, Arbeitsschritte …)

Das Bild ist digital gemalt. Ich fand die Idee von der starken Diagonalen schön. Ich wollte auch gern mehr von der Umgebung zeigen und ein wenig Sommeratmosphäre aufkommen lassen. In Kinderbüchern sieht man die Protagonistinnen meist nur groß als Gruppe im Zentrum und ich wollte es etwas dynamischer.

Was ist dein aktuelles bzw. nächstes Projekt?

Im August erscheint beim Carlsen Verlag Akademie Splitterstern. Eine fantastische Geschichte über Helden aus der dritten Reihe, die versehentlich ihren Lehrer in einen Frosch verwandeln und sich nun auf eine gefährliche Reise begeben müssen, um nicht von der Schule zu fliegen. Das Buch ist voller Illustrationen und hat mich einen Großteil des letzten Jahres beschäftigt. Im Herbst werde ich am zweiten Band arbeiten dürfen. Momentan sitze ich an den Innenseiten für Meister des Abenteuers, für das ja auch das Kalenderblatt ist. Es macht mir so viel Spaß, die vier Kinder über die Insel zu jagen. Aber auch ein Comicprojekt von mir erscheint im Oktober bei Ehapa der erste Was ist Was-Comic!: „Das beste Haustier der Kreidezeit“.