Woche 21: Johanna Forster

Das Kalendermotiv der Woche stammt von Johanna Forster.

Meine Woche im grünen Mai habe ich mit einer Art Umarmung des Frühlings illustriert.

Die Zeichnung hat für mich auch eine sehr persönliche Bedeutung, mich in meiner aktuellen Lebensphase mehr meiner Natur hinzugeben. Mit einem Baby (mittlerweile Kleinkind) arbeite ich gerade so wenig wie nie, um mich um den kleinen Spross zu kümmern und ihm beim Wachsen zuzusehen. Zum einen ist diese neue Rolle als Mama ein Wunder der Natur, zum anderen aber auch oft überwältigend und alles andere wird unsichtbarer. Also etwas zwischen über den Kopf wachsen und über mich hinauswachsen. Deshalb habe ich das Bild: „Ich halte dich und du wächst“ getauft.

Ich habe das Bild digital in Photoshop gezeichnet. Dabei habe ich mit der Skizze der Frau angefangen und habe sie dann mit Pflanzen umgeben.

Im nächsten Schritt verringere ich immer die Sättigung meiner Skizze und zeichne mit einem tintenähnlichen Pinsel darüber. Im Hintergrund habe ich eine Papiertextur für einen natürlicheren Look.

Nach und nach habe ich mehr Ebenen mit Pflanzen hinzugefügt und alles mit Farbe gefüllt.

Zum Schluss kamen die kleineren Details und Blüten hinzu und goldene Lichtreflexe für mehr Kontrast.

Im Moment arbeite ich an zwei Büchern für Lesezeichen zum Selbstausmalen mit, das macht gerade viel Spaß. Danach will ich endlich mal den Release meines Kartenspiels voranbringen. Dabei duelliert man sich gegenseitig mit niedlichen Früchten und muss den Mitspielern die süßesten Grünlinge wegschnappen.

Natürlich arbeite ich auch immer fleißig an meinem Online-Shop, wo ihr bald auch Prints von dem Motiv bekommt, wenn ihr den Kalender verpasst habt oder es gerne in groß und auf Aquarellpapier zuhause hättet: www.johannaforster.com