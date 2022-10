Woche 40: Johanna Forster

Das Kalendermotiv der Woche stammt von Johanna Forster.

Wie bist du auf die Idee zu deinem Kalendermotiv gekommen?

Das Bild zeigt einige meiner “Grünlinge“ bei einem Spaziergang im Oktoberwetter. Die Grünlinge sind niedliche Obst-und Gemüsecharaktere, die ich immer wieder zeichne und ich stelle mir vor, dass sie freundliche, aber scheue Naturgeister mit magischen Kräften sind. Bei der Illustration habe ich die von ihnen ausgesucht, die ich am ehesten mit Herbst verbinde und sie in Wetter und Umgebung gesetzt, die zur Jahreszeit passen. Dabei habe ich an einen meiner Spaziergänge mit der Familie gedacht, wenn wir Pilze suchen gehen.

Wie ist das Motiv entstanden? (Technik, Medium, Arbeitsschritte …)

Die Zeichnung ist digital in Procreate auf dem IPad entstanden. Nach einer Skizze habe ich saubere Outlines gezeichnet, sie dann koloriert und dann schattiert. Eine Papiertextur über dem Bild und Tinten-Brushes lassen das Ganze etwas analoger aussehen. Den Hintergrund habe ich in einem späten Schritt unscharf gemacht, um die Aufmerksamkeit mehr zum Vordergrund zu lenken. Mit der letzten Ebene kamen dann die Regentropfen dazu.

Was ist dein aktuelles bzw. nächstes Projekt?

Mein neustes Projekt sind die Wildblumen-Drachen, eine Reihe von Pflanzen inspirierten Drachen-Charakteren in Aquarell auf Postkarten. Die könnt ihr auf meiner Website sehen und bald auch kaufen. Ich arbeite außerdem schon länger an einem Kartenspiel mit meinen Grünlingen.