Woche 39: Johanna Zabojnik-Ihla

Das Kalendermotiv der Woche stammt von Johanna Zabojnik-Ihla.

Wie bist du auf die Idee zu dem Kalendermotiv gekommen?

Ich habe mir überlegt, was man wohl an einem regnerischen, herbstlichen Oktobertag machen könnte. Und so entstand das Bild zweier Freundinnen, die gemütlich einen Drachen basteln und dazu Tee, Kekse und ein Hörspiel genießen.

Wie ist das Motiv entstanden? (Technik, Medium, Arbeitsschritte …)

Ich zeichne meine Bilder mit Buntstift und Brushpen auf Papier, scanne sie ein und koloriere dann in Photoshop.

Was sind deine aktuellen bzw. nächsten Projekte?

Gerade mache ich Weihnachtskarten fertig, die ich dann in einen Laden in Hamburg-Wilhelmsburg bringen werde.