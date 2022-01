Woche 2: Elif Siebenpfeiffer

Das Kalendermotiv der Woche stammt von Elif Siebenpfeiffer

Wie bist du auf die Idee zu dem Kalendermotiv gekommen?

Das Motiv ist diesmal inspiriert von meinem eigenen Hund, einer Akita-Malamut-Mischlingsdame (daher auch die rosa Punkte auf der Nase), die, wenig überraschend, Schnee einfach sehr gern mag. Gerade für den Winter fand ich, dass positive Vibes gegen die Kälte (oder, dieses Jahr wieder mehr Nässe) eine gute Idee sein müssen, und kam dann relativ schnell auf diese Idee. Ursprünglich war nur ein Hund als Motiv geplant, der zweite kam dann dazu, weil es doch noch etwas leer wirkte.

Wie ist das Motiv entstanden?

Wie üblich habe ich direkt in Photoshop gezeichnet, dann grob vorcoloriert und schließlich Schattierungen und Details hinzugefügt. Diesmal kamen auch relativ viele Sprenkel-Brushes für den fallenden und aufgewirbelten Schnee zum Einsatz. Den Hintergrund habe ich direkt ohne Outlines gemalt, ist ja auch ein überschaubares Motiv.

Was sind deine aktuellen bzw. nächsten Projekte?

Ich arbeite weiter hinter den Kulissen an meinem Comic Era of Ashes (es dauert mal wieder alles länger als geplant), außerdem stelle ich ein neues Artbook zusammen. Dann zeichne ich gerade Cover für die Hörspielserie Gusbird & Kenrick und arbeite an ein paar noch geheimen Projekten mit.