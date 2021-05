Woche 19: TheOnePotato

Das Kalendermotiv der Woche stammt von TheOnePotato.

Wie bist du auf die Idee zu diesem Kalendermotiv gekommen?

Ich wollte eine bunte Szene, in der viel los ist und hab mehr oder weniger drauflosgezeichnet. Als SciFi-Fan hatte ich zunächst eine Verfolgungsjagd mit kleinen Speedern wie in Star Wars im Sinn. Von einer verworfenen Schnapsidee, Asterix-Cover mit SciFi-Motiven nachzustellen (Astrorix, hehe), hatte ich noch einen Entwurf zu Asterix in Italien herumliegen – also die Helden im Vordergrund, und die Verfolger versetzt dahinter, nur mit Podracern anstelle von Streitwagen. Das hat als grobes Grundmotiv gut gepasst und war dann der Ausgangspunkt. Da ich aber auch gern maritime Motive zeichne, wurde daraus mittendrin eine Unterwasserjagd und das Gewusel drumherum hat sich dann ergeben.

Wie ist das Motiv entstanden? (Technik, Medium, Arbeitsschritte …)

Zurzeit arbeite ich in Procreate auf dem iPad Pro, und bei dem Kalenderbild mit zwei Standardpinseln (HB Bleistift fürs Lineart, Künstlertusche für den Rest). Das Ganze dann im Prinzip auf fünf Layern: 1) Skizze 2) Lineart 3) Kolorierung 4) Schattierung (Layer mit Multiply) 5) Lichteffekte (Layer mit Overlay). Das Digitale Arbeiten erlaubt ja ständiges Nachtragen und Ausbessern, was mir sehr gut gefällt, weil mir erst beim Zeichnen die meisten Sachen einfallen und ich oft noch nachträglich Dinge ganz anders machen möchte. Die WIP-Videos zu dem Kalenderbild hab ich schonmal auf Twitter gepostet.

Was ist dein aktuelles bzw. nächstes Projekt?

Aktuell finalisiere ich die Illustrationen für mein erstes Kinderbuch! Geschrieben hat es Robert Schulz, und es geht um die Weltraumabenteuer eines Mädchens, mit allem, was an Raumschiffen, fremden Planeten und Tieren dazugehört.

Als nächstes möchte ich mich verstärkt der Wissenschaftskommunikation widmen. Ich bin als Physiker bisher in der Grundlagenforschung im Bereich der Quantensensorik beschäftigt gewesen, jetzt wechsle ich in die Klimaforschung. In beiden Bereichen gibt es viele tolle Dinge zur Physik und Wissenschaftsgeschichte zu erzählen. Dazu lote ich gerade ein paar Richtungen und Formate aus und schaue mal was sich ergibt!

Hier halte ich euch auf dem Laufenden:

Twitter

Instagramm