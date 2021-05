Woche 18: David Füleki und Adrian vom Baur

Das Kalendermotiv der Woche stammt von David Füleki und Adrian vom Baur.

Wie seid ihr du auf die Idee zu diesem Kalendermotiv gekommen?

Adrian: In unserer Woche ist der Muttertag, weswegen wir gerne etwas Witziges zu diesem Anlass zeichnen wollten. Wir haben dann einige Ideen hin und her geschickt, aber nicht sofort das passende gefunden, bis meine Partnerin Katja Klengel einen Vorschlag gemacht hat, den wir dann zu diesem Motiv weiterentwickelt haben.

David: Ja, der Muttertag ist für mich auch jährlich ein großes Illustrations-Fest. Seit ich klein war, hab ich versucht, meine Mutti immer mit subversiver Cartoon-Kunst herauszufordern. Da passte das mit der entsprechenden Fuck Yeah!-Kalenderwoche. Eine der Ideen, die zwischen der Anfangsphase hin und her ging, war der Muttertag im Wandel der Zeiten (beginnend mit den Höhlenmenschen), der dann aber doch durch die immer wieder gleichen Geschenkideen geprägt war und heute noch ist. War auch ein spaßiger Ansatz. Vielleicht beim nächsten Mal!

Wie ist das Motiv entstanden? (Technik, Medium, Arbeitsschritte …)

Adrian: David hat eine grobe Skizze des ganzen Motivs gemacht, über die wir dann jeweils eine Hälfte der Reinzeichnung gemacht haben. Ich eher die linke Seite des Bildes und digital und David die rechte Seite und analog. Dann haben wir das zusammengesetzt und ich habe eine grobe Koloration in Photoshop gemacht, der David anschließend etwas Feinschliff verpasst hat.

David: Es gab übrigens noch eine Version des Bildes mit einer dämonischen Nabelschnur, die Mutter und Kind immer noch verband. Die Schlogger-Johanna hatte bereits ihre Bedenken diesbezüglich geäußert, da wir ja einen Kalender anbieten wollen, der auch Jüngeren zugänglich sein soll. Daher gab’s für die Nabelschnur eine Ein- und Ausblend-Taste. Die Schlogger sollte als Projektchefin letztlich entscheiden und sie hat die Nabelschnur vorsorglich sauber durchtrennt.

Was sind eure aktuellen bzw. nächsten Projekte?

Adrian: Meine letzte gedruckte Comic-Veröffentlichung ist leider schon nicht mehr so aktuell – das wäre der 2019 beim Zwerchfell Verlag erschienene Band DIE TOTEN: Isar Palace. Ansonsten bin ich Herausgeber und Redakteur der großen Comic-Anthologie JAZAM!, von der eigentlich letztes Jahr eine neue Ausgabe erscheinen sollte. Ein großer Teil davon ist sogar bereits fertig, aber wir haben aufgrund der Pandemie das Erscheinungsdatum bis 2022 verschoben, wo wir den Band beim hoffentlich wieder regulär stattfindenden Comic-Salon Erlangen präsentieren wollen. Ansonsten habe ich vor Kurzem einige Werbecomics für Fritz!Box gezeichnet und arbeite zurzeit an einer weiteren Kollaboration mit David Füleki: die Koloration für einen von David gezeichneten Comicband über einen bekannten deutschen YouTuber.

David: Das von Adrian am Ende erwähnte Projekt begleitet mich (sowie ein paar weitere involvierte KollegInnen) nun bereits seit geraumer Zeit. Jetzt wird es ganz bald fertig sein und wir sind sehr gespannt, was dann passiert. Wir hoffen auf eine große Reichweite. In einem ähnlichen Kontext hatte ich erst neulich eine Kooperation mit der Webeagentur Jung von Matt, die wiederum mit BMW und einigen der weltbesten E-Sports-Teams, die mit BMW arbeiten, ein ambitioniertes Manga-Projekt gestartet hatten: Heroes of Rivalry. Als Konzepter und Storyboard-Artist hatte ich für den Web-Manga in Rekordzeit quasi ein komplettes Buch runtergescribbelt. Richtiges japanisches Mangaka-Feeling kam da mal wieder auf! Und in Japan wurden dann meine Vorzeichnungen auch weiterverarbeitet. Kollege Acky Bright hat die insgesamt acht Kapitel final gezeichnet. Jede Woche erscheint davon nun eins auf dieser Webseite!

Außerdem war ich in der letzten Saison involviert in die Chemnitzer Kulturhauptstadt-Bewerbung. Hab dafür einige Konzepte entwickelt, von denen auch viele das Thema Comic und Kunst miteinbeziehen. Den Titel hat die Stadt ja mittlerweile auch bekommen. Schaun wir mal, was bis 2025 noch alles passieren wird.