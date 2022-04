Woche 14: Himbeerfalter

Das Kalendermotiv der Woche stammt von Himbeerfalter

Wie seid ihr auf die Idee zu dem Kalendermotiv gekommen?

Die Idee für mein Kalenderblatt war rasch gefunden. Da meine Woche auf die erste Aprilwoche fiel, wollte ich etwas mit Regenwetter, aber auch mit üppiger, wieder erwachender Natur, zeichnen. (Wobei, wenn man momentan so aus dem Fenster schaut, hätte ich auch etwas mit Schnee malen können… :‘)) Zu der Figur und ihren Amphibien-Freunden habe ich mich von meinem (damals 5-jährigen) Kind inspirieren lassen.

Wie ist das Motiv entstanden?

Der Prozess hingegen war leider nervenaufreibender, länger und mit viel Ärger und Trauer verbunden. Umso dankbarer bin ich Johanna (Schlogger) für ihre unglaubliche Geduld mit mir und dass ich trotz allem mit dabei sein konnte. Das war nämlich so: Wie mittlerweile gewohnt, verwendete ich für alle Arbeitsschritte, also Skizze, Lineart, Coloration und Effekte mein iPad und Procreate. Am Tag der Abgabe wollte ich dem Bild noch den letzten Schliff verleihen, als unvermittelt der Bildschirm schwarz wurde. Von da an ließ sich mein iPad weder von mir, noch den zwei „Profis“, zu denen ich es letztendlich brachte, wieder aufdrehen. Diagnose: Kurzschluss und verbrutzelte Mikrochips. Als wäre das nicht schon schrecklich genug, hatte ich keine meiner Arbeiten extern gespeichert. Keine einzige. Ich verlor also nicht nur das Kalenderbild, sondern auch alle meine digitalen Arbeiten seit 2018. ;_; Ich stand wieder ganz am Anfang. Mir blieb nichts anderes übrig, als ein komplett neues Bild mit traditionellen Medien (in dem Fall Wasserfarben und Buntstifte) zu malen, wollte ich noch im Kalender mit dabei sein. Außerdem blieb mir dafür nur ein einziges Wochenende. Ich entschied mich daher für eine simplere Komposition. Außerdem wollte ich es etwas fröhlicher, den Widrigkeiten zum Trotz, gestalten. Ich bin zwar nicht 100% damit zufrieden, aber ich denke, den Umständen entsprechend, habe ich das Beste aus der Situation heraus geholt. Von meinem ersten Bild, ist mir im Übrigen nur eine sehr frühe Skizze geblieben. Lasst euch das eine Lehre sein, regelmäßig speichern UND back-ups zu machen!

Was sind eure aktuellen bzw. nächsten Projekte?

Derzeit bin ich fleißig am Planen und Herrichten für meine erste Convention als Ausstellerin. :D Damit erfülle ich mir einen lang ersehnten Traum. Am 9. und 10. April kann man mich in Wien auf dem Magischen Markt treffen! :) (Nähere Infos findet man auf meinem Instagram. Und wer weiß, mit ein bisschen Glück, stelle ich vielleicht auch bald in anderen Städten aus! ;)