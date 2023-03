Währenddessen… (KW 8)

„Währenddessen“, diesmal mit einem Gastbeitrag von Manfred Ahl, der letztes Jahr die Mostra Mercato del fumetto in Bologna besucht hat. Ein Dankeschön auch an Gerhard Förster, der diese Veröffentlichung ermöglicht hat.

Comic pur in Italien

Im Mai 2023 findet wieder die Mostra Mercato del fumetto von ANAFI (Associazione Nationale Amici delFumetto e dell`Illustratione) in Bologna statt. Wir waren letztes Jahr am 21. Mai 2022 bei der durch Paolo Gallinari organisierten 64e Mostra Mercato del fumetto. Nach 2-jähriger Pause fand diese wichtige Börse wieder statt. Diese Veranstaltung ist die größte antiquarische Börse für Comics, Panini Karten, Pickerl und Comic Art in Italien.

Da die alte Lokalität in Reggio Emilia nicht mehr besteht, wich man ins Messegelände von Bologna aus. Auf 2500m² stellten 90 gewerbliche und private Händler aus ganz Italien ihre Waren aus. Um die 1000 Besucher sind gekommen. Keine Manga-Fans, keine Star Wars- Truppen. Comic pur. Für Comic Fans optimal. Perfekte Organisation, keine übelgelaunten oder unfreundlichen Händler und die sehr disziplinierten Besucher überraschten den deutschsprachigen Besucher, der von anderen Börsen teils weniger Erfreuliches gewohnt ist.

Es ist vielmehr ein Treffpunkt von Sammlern und Händlern. Diese verschmelzen zu einer Gemeinschaft. Überall in den Gängen sah man kleine Gruppen von Sammlern diskutieren und sich über ihr Sammelgebiet austauschen. Sammler brachten Stücke aus ihrer Sammlung mit, nur um sie anderen zu zeigen. Es war wie in den Anfängen der deutschsprachigen Börsen. Allerdings viel größer. Da können wir nicht mithalten.

Diese gesunde Comic-Welt ist in Italien noch zu finden. Dass Sammler aus ganz Italien anreisen um Leute zu treffen, vermisse ich bei uns sehr. Bei uns sind Sammler eher Einzelkämpfer und keine homogene Gruppe. Auch in Italien gibt es viel größere Events unter dem Motto „Comics“, aber Comics im klassischen Sinn spielen dort bereits eine Nebenrolle. In Lucca zum Beispiel sah man schon ein Jahrzehnt früher als bei uns kostümierte Besucher und Gamer.

Fazit: Die Mostra Mercato del fumetto war eine gelungene, traditionelle Veranstaltung, die bei mir der Wunsch weckte, besser italienisch zu können. Das Angebot lockt doch sehr.

Im folgenden einige Impressionen: