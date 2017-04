Woche 15: Stew & Timo

Das Kalendermotiv der Woche stammt von Stew und Timo.

Wie bist du auf die Idee zu deinem Kalendermotiv gekommen?

Das war dieses Mal wohl einfach nur ein Geistesblitz. Sowas passiert ja manchmal :) Wir hatten halt genau die Osterwoche zugelost bekommen, da wollten wir also gerne was mit Osterhasen zeichnen und in Kombination mit Dali (= Kunst) ist dann dieses Motiv bei herausgekommen.

Wie ist das Motiv entstanden?

Das Motiv war dieses Mal nicht besonders aufwändig: Zuerst haben wir nach Fotos von Salvador Dali im Internet recherchiert und haben dabei eines gefunden, auf dem Dali fast genauso schaut wie unser Hase. Dann hat Stew die Skizze gemacht (Bleistift auf Papier und eingescannt) und Timo hat es in Photoshop koloriert und noch leicht korrigiert, fertig.

Was ist dein aktuelles bzw. nächstes Projekt?

Ein gerade abgeschlossenes Projekt ist die 2x12h Comic-Ausstellung, hierzu kommt auf unserem Blog demnächst ein Bericht und auf der Illustrie-Comicunterseite werden dann die Comics, die während des 2x12h Comic-Wochenendes entstanden sind hochgeladen. Da lohnt es sich also, hin und wieder auf unsere Website zu gehen. Als nächstes bereiten wir dann einen Workshop vor, den wir im Juli für Schulklassen im Rahmen des Hamburger VorleseVergnügens (http://www.hamburger-vorlese-vergnuegen.de) geben werden. Dort stellen wir unser Buch „Die große Mal- und Zeichenschule für Kinder“ vor und erweitern sie etwas um das Thema, wie man ein Comictagebuch schreibt und zeichnet. Stew arbeitet außerdem an einem selbstgeschriebenen Kinderbuch, auch dazu wird es im Laufe des Jahres den ein oder anderen Schulterblick auf www.illustrie.com und vor allem wohl auf unserem neu in Betrieb genommenem Instagram-Account (https://www.instagram.com/illustrie/) geben.

Und ansonsten bearbeiten wir natürlich hauptberuflich Illustrationsaufträge über www.muellerwegner.com. Wann immer wir zum Luftholen kommen, posten wir auch da neue Arbeiten. Es wird also vermutlich kein langweiliges Jahr werden :)

