Woche 1: Illustrie (Stew & Timo)

Das Kalendermotiv der Woche stammt von Illustrie (Stew & Timo).

Wie bist du auf die Idee zu deinem Kalendermotiv gekommen?

Die Motividee hat sich dieses Mal aus dem Zeitpunkt ergeben, den wir von Schlogger zugelost bekommen haben: Die erste Januarwoche!^^ Zu Beginn des neuen Jahres ist man ja meist noch total verkatert von den Feiertagen und dem ganzen Jahresabschlussgedöns. Entsprechend stand sofort fest, dass wir ein Katerfrühstück zeichnen wollten, bzw. einen Kater, der ein Frühstück zubereitet. Nur „das Menu“ stand nicht gleich fest. Zur Auswahl standen der klassische Rollmops, was zeichnerisch vielleicht auch lustig hätte interpretiert werden können, oder „Berliner“. Denn in Hamburg (wo wir leben) isst man am Neujahrsmorgen mit Marmelade gefülltes Schmalzgebäck. Wobei „Berliner“ in jeder Region Deutschlands anders heißen – und das war ein Problem für unsere Meütafel. Wir haben uns dann irgendwann entschieden, einfach alle Namen für dieses Gebäck auf die kleine Tafel zu quetschen. Außerdem gibt’s Milchkaffee und „Catpucchino“ und natürlich alles auch „to go“ ;)

Vorbild für das Imbissstand-Design waren diese toll gestalteten Foodtrucks, die man auf Festivals heutzutage oft sieht und die das Gericht aufgreifen, das dort verkauft wird. Wenn wir einen Berliner-Stand oder einen Schmalzgebäck-Foodtruck bauen würden, würde er genauso aussehen – denn man soll ja schon von Weitem Appetit bekommen und Lust haben, sich dort mit an den Tisch zu setzen! :D

Wie ist das Motiv entstanden? (Technik, Medium, Arbeitsschritte …)

Bleistiftskizze auf Papier von Stew, Reinzeichnung am Wacom-Cintiq in Photoshop auch von Stew, Farben in Photoshop von Timo mit den Brushes von Kyle T. Webster.

Was ist dein aktuelles bzw. nächstes Projekt?

Da wir immer noch unter den Nachwirkungen der Corona-Krise leiden und mittlerweile ja noch weitere Krisen on Top gekommen sind, müssen wir extrem viel arbeiten und haben vermutlich 2023 kaum Zeit für eigene Projekte. Wir haben uns daher nur vorgenommen, unseren Instagramkanal und natürlich unsere Website mit relativ spontanen Zeichnungen wie Characterdesigns und kleinen Comics zu bespielen. Das nächste größere Projekt soll ein Comickochbuch werden, aber wann wir dazu kommen, wissen wir noch nicht – am besten ihr folgt uns, dann verpasst ihr nix:

https://illustrie.com/

https://www.instagram.com/illustrie/

https://www.pinterest.de/illustrie