Woche 21: Fabia Zobel und Rino Pelli

Das Kalendermotiv der Woche stammt von Fabia Zobel oben) und Rino Pelli (unten).

Wie seid ihr auf die Idee zu dem Kalendermotiv gekommen?

Fabi: Rino wollte einen Dino. Da ich völlig unbewandert in Dinologie bin, habe ich ihm die Basis und das Lineart gelassen. Ich habe mich dann mit der Farbe ausgetobt. Ich wollte eigentlich was rein dekoratives,aber es war dann doch zu schön, sich vorzustellen, man kann von einem Dino ins schöne Sommermeer springen. In Coronazeiten heisst es: Urlaub entsteht im Kopf!

Rino: Genau, ich wollte nach den neuen Entdeckungen von diesem Jahr gerne einen Spinosaurus als Motiv haben – ich kenn den ja noch von früher als quasi T-Rex mit Rückensegel, und mittlerweile ist der Spino so eine Art Kaulquappen-Gänsekrokodil geworden. Völlig anders, aber absolut glaubwürdig als richtig, echtes Tier und viel weniger „Monster“. Das wollte ich gerne so zeichnen.

Wie ist das Motiv entstanden? (Technik, Medium, Arbeitsschritte …)

Fabi: Colorierung am iPad mit Procreate: Erst flächige Basisfarben, dann nach und nach mehr Struktur und am Ende die Details und Effekte.

Rino: Ich habe mir ein sogenanntes „Skeletal“ als Vorlage für die Anatomie genommen, das sind so Seitendarstellungen von ganzen Skeletten von Dinosauriern in einer neutralen Pose, mit den Umrissen des Tieres in schwarz drum herum. Anhand dessen hab ich dann den Dino in eine recht abenteuerliche schwimmende Pose gebracht, und Fabi hat’s mit ihrer Farbgebung nochmal super in Szene gesetzt.

Was sind eure aktuellen bzw. nächsten Projekte?

Fabi: Nach meiner bestandenen Elternzeit wartet ein komplettes Buch zum Illustrieren auf mich, sowie eine kleine Ausstellung mit Landschaftsmalerei.

Rino: Ich arbeite gerade an diversen Animationsprojekten, unter anderem einem kleinen Social Media-Film für die Luftrettung.