Woche 1: Hanna Stüker

Das Kalendermotiv der Woche stammt von Hanna Stüker.

Wie ist die Idee zu dem Kalendermotiv entstanden?

Das Jahr 2023 ist das Jahr des Hasen und wird vom Jahr des Drachen abgelöst. Da ich Hasen sehr gerne zeichne, wollte ich dem kleinen Hasen die Gelegenheit geben, sich ordentlich von 2023 zu verabschieden und den Drachen zu begrüßen.

Wie ist das Motiv entstanden? (Technik, Medium, Arbeitsschritte..)

Ich arbeiten am liebsten in Adobe Fresco. Nach der Idee zeichne ich immer mehrere Skizzen. Die, die mir am besten gefällt, vergrößere ich und arbeite sie aus. Das Schönste ist dann natürlich das Kolorieren. In Photoshop habe ich am Ende noch ein bisschen die Farben angepasst und das Feuerwerk mehr leuchten lassen.

Was sind deine aktuellen bzw. nächsten Projekte?

Ich arbeite gerade an meinem ersten Pixibuch und freue mich schon auf das zweite, das ich direkt danach anfangen werde.