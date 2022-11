Woche 47: Hanna Stüker

Das Kalendermotiv der Woche stammt von Hanna Stüker.

Wie bist du auf die Idee zu deinem Kalendermotiv gekommen?

Mein Bild “Professor Dachs am Hafen” ist für die Challenge “Bon Voyage Week 2021” auf Instagram entstanden. Das Thema war “Night Lights” und da ich letztes Jahr viel über Cornwall und Devon gelesen und gesehen habe, sollte mein Bild dort stattfinden. Professor Dachs war für ein anderes Bild entstanden und durfte in diesem Bild mal Pause machen, mit einem Tee oder Kaffee. Das weiß nur Professor Dachs selbst ;)

Wie ist das Motiv entstanden? (Technik, Medium, Arbeitsschritte …)

Ich habe erst ein paar Elemente, die unbedingt vorkommen sollten, gezeichnet und auf Google Streetview ein paar Vorlagen für den Hafen gefunden. Ich arbeite ausschließlich in Adobe Fresco auf dem iPad, weil ich die Cloud-Anbindung total praktisch finde und die Brushes von Kyle T. Webster sehr mag. Nach den ersten Studien ging es an die Bildkomposition. Als mir die Skizze soweit gefiel, habe ich noch eine schnelle Farbskizze gemacht und dann ging es schon ans Colorieren. Das macht mir immer am meisten Spaß und oft höre ich dabei Podcasts oder habe eine Serie im Hintergrund laufen.

Was ist dein aktuelles bzw. nächstes Projekt?

Mein aktuelles Projekt besteht darin, endlich einen oder mehrere Verlage zu finden, die ein Kinderbuch mit mir machen möchten.