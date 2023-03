Woche 10: Hanna Stüker

Das Kalendermotiv der Woche stammt von Hanna Stüker.

Wie bist du auf die Idee zu deinem Kalendermotiv gekommen?

Als feststand, dass ich die zweite März-Woche zugeteilt bekommen habe, wollte ich gerne was mit Frühling, Pflanzen und Garten zeichnen. Gleichzeitig habe ich an meinem Kinderbuch-Portfolio gearbeitet, und so entstand eine kleine Geschichte mit dem Fuchs und dem Hasen, die gemeinsam die Jahreszeiten erleben. Auf instagram.com/skrich kann man sehen, was die beiden im Sommer und im Winter erleben.

Wie ist das Motiv entstanden? (Technik, Medium, Arbeitsschritte …)

Ich fange immer mit ein bisschen Bildrecherche an und erstelle ein Pinterest-Board mit Referenzfotos. Danach geht es an die Skizze, was für mich der schwierigste Teil des Prozesses ist. Wenn ich zufrieden bin, kann ich endlich mit den Farben anfangen.

Was ist dein aktuelles bzw. nächstes Projekt?

Im Moment arbeite ich an gleich zwei Büchern für den Beschäftigungsbereich.