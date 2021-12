Währenddessen ... (KW 50)

Niklas stellt uns den neuen Teil der Ys-Saga vor: Lacrimosa of Dana

Niklas: Nächste Woche ist wieder Weihnachten und vieles wird im Sale zu kaufen sein. Zumindest hoffe ich das bei meinem derzeitigen Lieblingsspiel Ys VIII: Lacrimosa of Dana.

Ys VIII erschien 2016 als achter Teil der japanischen Actionrollenspielserie um den rothaarigen Abenteurer Adol Christin. Der strandet mit einigen Überlebenden auf einer Insel, die sich über den Seeweg nicht verlassen lässt. Ein Kraken zerstört nämlich jedes Boot, das versucht, das Eiland zu verlassen. Auch das Landesinnere wird von Monstern überrannt, die das kleine Lager der Überlebenden jede Sekunde zu zerstören drohen. Und dann sind da noch Adols Träume von der blauhaarigen Priesterin Dana, die es sich zur Aufgabe macht, die Welt vor einer viel größeren Bedrohung zu retten.

Ys VIII: Lacrimosa of Danas Geschichte ist fantastisch. Vor dem Hintergrund einer einfachen Robinsonade entwickelt sich langsam eine Handlung um die Zerbrechlichkeit des Lebens, dem Platz des Menschen in der Natur, der Idee des Schicksals und wie am Ende alles doch gehen muss. Das fügt sich gerade wegen der Notsituation der Schiffbrüchigen perfekt zusammen. Das ist nicht immer subtil, aber die liebenswerten Charaktere machen das wieder wett. Es hilft auch, dass die Überlebenden einem mit der Zeit ans Herz wachsen, wenn man Aufgaben für sie erfüllt oder sie an Adols Seite kämpfen. Am Ende sind es lauter kleine Details, die die Erzählung so immersiv für mich machen. Wenn selbst Gameplay-Elemente wie Teleporter eine schlüssige Erklärung bekommen, zeigt das wie viel Liebe in Ys VIIIs Handlung und die Geschichten um diese Geschichte steckt.

Vom Gameplay her haben sich, in Vergleich zu Spielen wie Oath in Felghana , ein paar Details geändert. Denn seit Ys Seven, VIIIs Vorgänger, kämpft Adol nicht mehr alleine, sondern innerhalb einer Gruppe von drei Leuten. Zwar ist das Gameplay immer noch actionlastig, aber ein paar Feinheiten wurden miteingebaut. So sind manche Monster gegen die Angriffe bestimmter Gruppenmitglieder besonders schwach oder im schlechtesten Fall fast immun. Wenn ich mich also nicht auf die AI vertrauen möchte, sollte ich den Charakter wechseln und mich mit dessen Handhabung vertraut machen. Die Figuren sind dann auch dementsprechend schnell, stark oder genau in der Mitte. Das motiviert mich aber auch mal andere Spielstile und Techniken auszuprobieren, sodass ich am Ende nicht nur mit Adol meine Reise bestritten habe. Eine weitere Änderung sind die Rezepte. Mit speziellen Gerichten, die ich aus auf der Insel verteilten Zutaten herstelle, kann ich zum Beispiel die Lebenspunkte meiner Charaktere regenerieren oder mache ihre Angriffe stärker. Allerdings hält deren Wirkung auch eine Weile an, bis ich ein weiteres Gericht verzehren kann, was beim falschen Gegner auch ein Aus bedeuten kann. Gerade in späteren Teilen der Handlung ist es wichtig, Figuren zu haben, mit denen man gut zurechtkommt und vorher zu wissen, welches Essen die richtige Wahl ist, da vor allem Endgegner kräftig zuschlagen.

Die Grafik gefällt mir ebenfalls. Zwar ähneln die menschlichen Modelle groben Skizzen aus einem Manga, aber die Monster und das Umweltdesign reißen es wieder raus. Ys VIII‘s Wälder und Strände sind farbenfroh und gesund und seine Monster reichen von groß und gefährlich, bis hin zu klein und süß. Dazu spielt im Hintergrund ein rockiger Soundtrack, der mich die ganze Zeit dazu aufruft, endlich das Lager zu verlassen und die Insel weiter zu erkunden.

Ys VIII: Lacrimosa of Dana ist derzeit das perfekte Spiel für mich. Ich kann erkunden und einer spannenden Geschichte folgen, die Figuren sind mir ans Herz gewachsen und selbst nach einer Stunde Grinding habe ich das Gefühl, Spaß gehabt zu haben. Es ist für mich auch ein gutes Beispiel, wie mit wenig Budget und Liebe zum Detail ein großartiges Spiel geschaffen werden kann. Ich habe für meinen Durchgang auf dem harten Schwierigkeitsgrad 75 Stunden gebraucht. Da geht noch mehr, vor allem auf höheren Schwierigkeitsgraden.

Ys VIII ist auf Steam, GOG, der Switch und der PS4 erhältlich.