Links der Woche 44/16: Die allerbesten Szenaristen aus Ozeanien und Afrika

Diese Woche unter anderem mit diesen Themen: Ein Abschied in der Fußball-Fankurve, jede Menge Preisnominierungen und empfehlenswerte Horrorcomics zu Halloween.

Lieber Badoux, das kannst du uns nicht antun!

Edition Moderne

Der Schweizer Comiczeichner Christophe Badoux verstarb Ende Oktober im Alter von nur 52 Jahren. Seit 1994 arbeitete er im Zürcher Atelier Strapazin. Sein Webcomic Stan the Hooligan über einen Fan des FC Zürich (mit Co-Autor Marcel Gamma) dürfte seine populärste Schöpfung gewesen sein. Die Fankurve des FCZ verabschiedete sich beim letzten Europa-League-Heimspiel mit einer Choreographie im Stadion von Badoux und Stan:

Short List 2016

Rudolph Dirks Award

Die Veranstalter der German Comic Con vergeben auf ihrer Convention in Dortmund im Dezember erstmals ihre eigenen Comicpreise, die „Rudolph Dirks Awards“. Erklärtes Vorbild sind die amerikanischen Eisner Awards, und ähnlich wie bei diesem Preis gibt es Dutzende von Kategorien. Insgesamt 32 haben sich die Macher ausgedacht, die meisten davon sind unterschiedliche Genres, alle auf Englisch benannt (z.B. Historical Drama oder Crime/Thriller/Spy). Dazu kommen noch „Best Artwork“ und „Best Scenario“-Preise, die nach Kontinenten und nochmal extra für Deutschland vergeben werden. Trotz der internationalen Ausrichtung beziehen sich alle Preise aber auf Publikationen, die in Deutschland erschienen sind. Das kann dann auch zu gewisssen Absurditäten führen: Für das beste Szenario aus Afrika oder Ozeanien hat die Jury halt nur einen Kandidaten gefunden, und damit steht Simon Hanselmann (Hexe total) bereits als erster Preisträger fest. Für alle anderen Kategorien gibt es eine Shortlist mit jeweils meist drei Kandidaten, aus denen nun per Online-Voting die Sieger ermittelt werden. Teilnehmen dürfen nur registrierte Personen, die mit der Comicbranche in Verbindung stehen.

Animate Europe

Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit

Die FDP-nahe Friedrich-Naumann-Stiftung lobt 2017 zum dritten Mal einen europaweiten Comicwettbewerb aus. Die Teilnehmer sollen die erste Seite eines Comics zum Thema „Re-Animate Europe“ einsenden, eine Jury wählt dann sieben Finalisten, die jeweils 800 Euro erhalten und ihren Comic auf acht Seiten ausbauen dürfen. Daraus wird dann ein Gewinner ausgewählt, alle sieben werden in einer Anthologie abgedruckt und in einer Ausstellung gezeigt.

Ein Brite im Schwabenländle

comic.de, Thorsten Hanisch

Was man bekommt, wenn man für 15 Euro Eintritt ein „The Walking Dead-Event“ besucht, eine Veranstaltung mit Walking Dead-Zeichner Charlie Adlard, die im Rahmen der Dragon Days, einem „Crossmedia Fantastikfestival“, in Stuttgart stattfand.

Acht Horrorcomic-Empfehlungen zu Halloween

comic.de, Sven Jachmann

Horror-Special: Halloween-Empfehlungen aus der deutschen Manga-Ecke

Sumikai, fallenshadow

Halloween ist zwar schon wieder vorbei, aber Horrorcomics kann man auch im Rest des Jahres lesen. Zwei Beiträge aus der letzten Woche sammeln Empfehlungen aus dem reichhaltigen Comicangebot in diesem Genre.

Steve Dillon obituary

The Guardian, Tim Pilcher

Letzte Woche schrieb ich an dieser Stelle, dass ich noch keinen klassischen Nachruf auf Steve Dillon finden konnte, der einen Überblick über Leben und Werk des verstorbenen Preacher-Zeichners gibt. Nun ist doch noch einer erschienen: Beim Guardian erinnert der britische Comicexperte Tim Pilcher (u.a. bekannt durch seine Bücher über Erotische Comics) an den Künstler und zeichnet seinen Werdegang nach.

Best Books 2016 – Comics

Publishers Weekly

Es geht wieder los! Das Jahr 2016 läuft zwar noch ein paar Tage, aber die ersten Bestenlisten der Bücher des Jahres werden schon geschrieben. Traditionell sehr früh dran ist das US-Branchenblatt Publishers Weekly mit seinen Listen in diversen Kategorien, zu denen auch eine Top-5-Liste von Comics zählt.

Diese Woche unter anderem mit diesen Themen: Ein Abschied in der Fußball-Fankurve, jede Menge Preisnominierungen und empfehlenswerte Horrorcomics zu Halloween. Lieber Badoux, das kannst du uns nicht antun! Edition Moderne...