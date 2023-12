Woche 50: Tatjana Luco und Adina Paloma Dutz

Das Kalendermotiv der Woche stammt von Tatjana Luco und Adina Paloma Dutz.

Wie ist die Idee zu dem Kalendermotiv entstanden?

Tatjana: Als ich gefragt wurde, ob ich ein Motiv für den Kalender beisteuern möchte, habe ich direkt gefragt, ob es okay ist, eine Collab zu machen. Ich wollte schon länger mal mit Adina zusammen an einer Illustration arbeiten. Schlogger gab mir das okay und Adina sagte auch ja zu meinen Vorschlag – was für ein Glück! Die erste Hürde war, herauszufinden, wie wir am besten die Arbeit aufteilen. Wer macht was bei der Illustration – so eine Entscheidung ist gar nicht so einfach zu treffen…

Wir beschlossen erst Mal, ganz frei verschiedene Motiv Ideen zu skizzieren und davon eine zu wählen. Es gab einige, die uns gut gefallen hatten – aber die Wahl fiel auf die Waschbären in Japan. Es schien einfach das perfekte Motiv, um uns beide zu repräsentieren. Adina hat einen OC-Charakter, der ein Waschbär ist. Er taucht in vielen ihrer Illustrationen auf und ich habe sogar einen Sticker von ihm, der eine Japan-Flagge hält.

Nach Japan ist jeder von uns auch schon mehrmals gereist – wir haben beide eine besondere Verbindung zu diesem Land, was sich auch in den kreativen Arbeiten von uns beiden widerspiegelt.

Wie ist das Motiv entstanden? (Technik, Medium, Arbeitsschritte..)

Tatjana: Nachdem wir uns für die Skizze entschieden hatten, reichten wir das Motiv immer hin und her. Zuerst wurde die Skizze verfeinert. Ich hatte einiges vom Hintergrund gezeichnet und Adina hat die Waschbären gezeichnet und noch mehr Details hinzugefügt. Die Linearts habe ich mit dem Clip Studio Paint digital gezeichnet und dann erstmal die Flat Colors hinzugefügt. Ich war ganz froh, dass ich diese Schritte machen durfte, weil das meine liebsten Schritte einer Illustration sind. Danach hat Adina wirklich wunderschön alles ausgearbeitet. Licht, Schatten, Details. Ich war total hin und weg, als sie mir die fertige Datei geschickt hat.

Was sind eure aktuellen bzw. nächsten Projekte?

Adina: Ich arbeite schon länger an einer Art Travel-Journal über meine Reise nach Japan. Spätestens im kommenden Frühling möchte ich es endlich in den Druck schicken.

Tatjana: Momentan arbeite ich an keinen aktuellen Projekten, sondern zeichne nur zum Spaß. Sollte ich mich wieder Projekten widmen wollen, habe ich einen Kurzcomic, der auf mich wartet und ein Reisetagebuch über meine aktuelle Reise nach Japan. Aber am Wichtigsten ist es für mich gerade, die Freude am Zeichnen wieder zu beleben und Skizzenbücher mit allerlei Nonsens zu füllen!