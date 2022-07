Woche 27: Tatjana Luco

Das Kalendermotiv der Woche stammt von Tatjana Luco.

Wie bist du auf die Idee zu deinem Kalendermotiv gekommen?

Irgendwas mit einer süßen Oma! Soviel wusste ich schon von Anfang an.

Aber ein Sommermotiv zu illustrieren war gar nicht so einfach – da ich meine Sommer damit verbringe, mich vor der Hitze zu verstecken. Also lies ich die Omis in meinen Skizzen all den Sommerspaß erleben, vor dem ich mich normalerweise verstecke.

Wie ist das Motiv entstanden? (Technik, Medium, Arbeitsschritte …)

Meine Technik ist Digital. Ich habe das Kalendermotiv auf einem Wacom Cintiq in einem Mix aus Adobe Photoshop und Clip Studio Paint gemalt. Sobald ich wusste, wie die Illustration aussehen sollte, war der Rest recht einfach, dafür muss man nur die Formen aufs Bild bringen, und dann mit einigen Schnittmasken so colorieren, bis es einem gefällt.

Was ist dein aktuelles bzw. nächstes Projekt?

Mein nächstes Projekt ist tatsächlich die Illustration für den Fuck Yeah-Kalender 2023. Diesmal ist eine andere Jahreszeit. Die Deadline rückt näher und ich habe mich immer noch nicht für ein Motiv entschieden. Mal sehen ob es wieder eine kleine Omi geben wird.