Woche 44: Nadine Roßa

Das Kalendermotiv der Woche stammt von Nadine Roßa.

Wie bist du auf die Idee zu deinem Kalendermotiv gekommen?

Johanna aka Schlogger kenne ich schon lange und sie hat mich ehrlich gesagt schon mehrfach gefragt ob ich am Kalender mitmachen will. Es hat zeitlich nie geklappt außer denn letztes Jahr.

Da ich schon immer mal eine Halloween Sketchnote machen wollte, dachte ich, es wäre ja der perfekte Anlass das mal zu machen. Und da ich mir noch recht frei ein Datum auswählen konnte, ist meine Wahl auf die Woche in der Halloween gefallen.

Wie ist das Motiv entstanden? (Technik, Medium, Arbeitsschritte …)

Ich arbeite zum großen Teil digital mit dem iPad und Prcocreate und so war es auch hier. Ich habe mir zunächst alle Infos, die ich verarbeiten wollte, zusammen gesucht, dann eine Skizze gemacht und es dann ausgearbeitet.

Ich habe den Prozess sogar auf Video aufgezeichnet und hier dokumentiert:

Sketchnotes mit Procreate zeichnen: Eine Schritt-für-Schritt Anleitung mit Video-Tutorial

Was ist dein aktuelles bzw. nächsten Projekt?

Aktuell schließe ich zwei Buchprojekte ab, die beide nächstes Jahr erscheinen. Und der November ist mit vielen Veranstaltungen meist recht voll gepackt, daher habe ich auch diverse Graphic Recording Jobs anstehen.

Man findet mich unter: Nadine Roßa