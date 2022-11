Woche 44: Michael Hacker

Das Kalendermotiv der Woche stammt von Michael Hacker.

Wie bist du auf die Idee zu deinem Kalendermotiv gekommen?

Herbst ist die Zeit, in der man Gemüse oder andere Lebensmittel für den Winter einkocht oder haltbar macht und ich hab mir einfach die Frage gestellt, was kocht denn ein Vampir für den Winter ein?

Wie ist das Motiv entstanden? (Technik, Medium, Arbeitsschritte …)

Wie die meisten meiner Arbeiten stand am Anfang eine sehr grobe, etwa briefmarkengroße Bleistiftskizze. Diese habe ich dann am Kopierer vergrößert, Details hinzugefügt und dann die Outlines mit Pinselstift und Fineliner (am Leuchttisch) nachgezogen. Die Farben entstanden dann digital.

Was ist dein aktuelles bzw. nächstes Projekt?

Im Moment arbeite ich am vierten Teil von El Herpez – einer Comicserie über die Abenteuer von John Oziri, einem Lebensmittelkontrolleur und seinem Hund Bobby. Oziris Alltag ist eher eintönig und wenig aufregend. Wären da nicht plötzlich diese eigenartigen Super-Herpes-Tentakel-Lippen…

Die Hefte 1 bis 3 sind bereits im Eigenverlag erschienen.