Woche 39: Sarah Stowasser

Das Kalendermotiv der Woche stammt von Sarah Stowasser.

Wie bist du auf die Idee zu deinem Kalendermotiv gekommen?

Dieses Mal ist es mir gar nicht so leicht gefallen, ein Motiv zu finden. Meine Woche Mitte September – nicht mehr richtig Sommer und noch kein Herbst – war für mich im Juni noch so ungreifbar. Dann rettete mich mein Mann mit der Idee: Drachensteigen. Diese röhrenförmigen asiatischen Drachen haben mir schon immer gefallen. Im Prozess verwandelte sich das Mädchen dann noch in eine Pilotin und der Hintergrund ist wie so oft eine Wunschwettervorhersage für die jeweilige Woche.

Wie ist das Motiv entstanden? (Technik, Medium, Arbeitsschritte …)

Entstanden ist das Motiv am Ipad in Procreate – mein Lieblingsmedium für Freizeitzeichnen. Nach einer konfusen Scribblephase hab ich zu den Lines gefunden, dann coloriert und dann Lichter und Schatten drübergemalt. Wie immer also. Wen es interessiert, der kann auf Instagram ein Entstehungsvideo anschauen.

Was ist dein aktuelles bzw. nächstes Projekt?

Aktuell helfe ich bei der grafischen Entwicklung einiger Games und kümmere mich um die Versorgung schon bestehender Games mit neuen Grafiken. Und für mich selber arbeite ich am Projekt „Erobere-meinen-Instagram-Account-zurück“, was leider nach den ersten drei Monaten wenig erfolgversprechend aussieht. Vielleicht muss ich auf Projekt Neuer-Account umsatteln. Das wäre dann @sarah.stowasser.art – dort findet man auch schon das Kalendermotiv für 2023 sowie das Entstehungsvideo (siehe Link oben).