Woche 36: Lisa Neun

Das Kalendermotiv der Woche stammt von Lisa Neun.

Motiv:

September ist ein Umbruchmonat. Der Sommer endet, Winter steht vor der Tür. Die Leichtigkeit endet, du musst dich wieder um warme Kleidung kümmern. Schule fängt wieder an, Urlaubszeit zu Ende. Und da passt auch dieses Leid von Andreas Dorau unheimlich gut dazu. All diese Themen wollte ich in diesem Kalenderblatt ausdrücken. Vielleicht überarbeite ich es nochmals…

Clipstudio:

Skizze hab ich auch im Clipstudio gemacht. Dann Outlines. Dann Farben. Keine Effekte, keine Schatten, einfach schnell-schnell. Ah ja, einen QR Code hab ich noch generiert, damit man zum Lied vom Andreas Dorau kommt.

Aktuelles Projekt:

Von Revoluzzern und Rebellen (anbei auch ein Bild). Das ist eine Webcomicserie, die ich auf meiner Internetseite, auf Facebook, Twitter und Instagram veröffentliche. Es ist eine Generationengeschichte. Sie spielt zwischen Ende der 70er und unserer Gegenwart. Es geht um Familie, Verrat, Idealismus und Bomben. 45 Seiten sind schon fertig gezeichnet. Ich denke es werden ca. 200 Seiten…

www.lisaneun.com