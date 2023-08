Woche 32: Johanna Zabojnik-Ihla

Das Kalendermotiv der Woche stammt von Johanna Zabojnik-Ihla.

In Hamburg-Wilhelmsburg findet im Sommer das 48h Wilhelmsburg Musikfest statt. Dabei kann man viele verschiedene Musiker:innen an unterschiedlichen Orten im Viertel entdecken. Mich hat die ganze entspannte, sommerliche Stimmung, sowie ein Hinterhof, in dem Musik gespielt wurde, zu diesem Bild inspiriert.

Ich zeichne meine Bilder mit Buntstift und Brushpen auf Papier, scanne sie ein und koloriere dann in Photoshop.

Im Moment sitze ich an Oberteilen, die ich aus Wolle vom Flohmarkt häkeln und aus Second Hand Bettwäsche aus den 70ern nähen möchte. Und zwischendurch illustriere ich mal dies, mal das. Da ich vor einem halben Jahr umgezogen bin, gibt es auch wieder neue illustrierte Monatsrückblicke von mir mit neuen Orten, die ich entdecke.