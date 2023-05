Woche 20: Rino Pelli und Judith Gastell

Das Kalendermotiv der Woche stammt von Rino Pelli und Judith Gastell.

Wie bist du auf die Idee zu deinem Kalendermotiv gekommen?

Diesmal ist unser Bild ja wieder eine Kollaborationsarbeit, und die Idee hat tatsächlich Judith komplett geschossen. Bei Kollabs ist das ja immer so eine Sache – wie arbeitet man zusammen, wer macht was, wie ist die Arbeitsteilung, fühlt sich jeder wohl mit seinem Anteil – und da war die Idee, das Bild einfach buchstäblich in der Mitte zu teilen natürlich super.

Wie ist das Motiv entstanden? (Technik, Medium, Arbeitsschritte …)

Judith hat mir dann eine erste Skizze gezeigt, da haben wir gemeinsam noch einmal bisschen dran gewerkelt bis wir an dem Punkt waren, wo wir damit zufrieden waren (siehe Anhang). Und ab da konnte jeder seinen Teil des Motivs ausarbeiten – Judith ist super mit Farbe, sie hat da ein ganz fantastisches Auge, und hat dann direkt auch mit einer Farbskizze vorgelegt, wohin es geht. Ich konnte dann darauf aufbauen und habe als erstes meine Lines ausgearbeitet und so ging es dann immer ein bisschen hin und her, bis wir mit diesem Spacerift in der Mitte die beiden Hälften mit dem letzten Schliff miteinander verbunden haben.

Was ist dein aktuelles bzw. nächstes Projekt?

Aktuell animiere ich gerade den nächsten Teaser-Trailer für Shakes & Fidget und freue mich vorsichtig auf den Release von Daedalics „Gollum“-Spiel – da habe ich Illustrationen für beigesteuert, die ich noch nirgends zeigen durfte.