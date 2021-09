Woche 35: Judith Gastell

Das Kalendermotiv der Woche stammt von Judith Gastell.

Wie bist du auf die Idee zu dem Kalendermotiv gekommen?

Ich bin Mitglied in der Facebook-Gruppe „Daily Sketching Workout“, um auch in meiner Freizeit in Form zu bleiben und die kreativen Muskeln zu trainieren.In der Zeit, in der diese Illustration entstanden ist, habe ich eine Reihe von Bildern mit Tieren in diesem Stil gezeichnet und dies passte sehr gut auch in den Kalender. Inspiriert wurde ich zu dieser Reihe wohl am meisten von den Illustrationen zu Mouseguard von David Petersen. Es war mal etwas ganz Neues für mich und diese Herausforderung hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich war und bin sehr dankbar, Teil dieser tollen Aktion zu sein!

Wie ist das Motiv entstanden? (Technik, Medium, Arbeitsschritte …)

Meine Illustrationen für die „Daily Sketching Workout“ Gruppe mache ich fast ausschließlich in einem Skizzenbuch mit Bleistift und Fineliner. Für dieses Motiv wollte ich zur Abwechslung mal probieren, etwas Farbe hineinzubringen und habe die Zeichnung in Procreate weiter bearbeitet. Ich habe viel mit Nebeneffekten gearbeitet, um die Struktur des Papiers beizubehalten und damit einen klassischen Look zu erhalten, der an Wasserfarben erinnert.

Einen wirklichen Workflow hatte ich nicht. Ich habe mehr herumprobiert und experimentiert. Procreate macht einfach Lust auf Abenteuer!

Was sind deine aktuellen bzw. nächsten Projekte?

Aktuell habe ich keine Illustratorischen Projekte. Ich bin zur Zeit in Elternzeit und kümmere mich um meinen Sohn, der Ende letzten Jahres unser Leben bereichert hat. Zwischenzeitlich habe ich ein paar kleinere, eher private Aufträge gehabt, die eine willkommene Abwechslung zum Büroalltag waren. Ich habe Charakter-Illustrationen für das kommende Brettspiel „The Stifling Dark“ von ‚Sophisticated Cerberus Games“ gemacht, einem Bekannten bei ein paar Grafiken für seine App „Street Complete“ geholfen, meinem Bruder, der sich als Bodenleger selbständig gemacht hat, dabei geholfen, seiner Firma „Living on Art“ ein Gesicht zu geben und bin sehr dankbar auch 2022 wieder mit einer neuen Illustration im nächsten Kalender vertreten zu sein.