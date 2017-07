Woche 27: Lisa Frühbeis

Das Kalendermotiv der Woche stammt von Lisa Frühbeis.

Wie bist du auf die Idee zu deinem Kalendermotiv gekommen?

Mir wurde der Juli zugeteilt. Meermotive sind toll, aber ich wohne in Alpennähe, wir haben sowas nicht. Das Motiv ist natürlich meine liebste Sommerbeschäftigung: Grillen am Fluss.

Wie ist das Motiv entstanden?

Bei der Location habe ich mich an einem kitschigen Foto der Wolfszahnau orientiert. Die Ecke ist herrlich idyllisch und nicht weit von mir entfernt. Augsburgs Flüsse fließen dort zusammen und bilden einen „Wolfszahn“. Nach einer krageligen Farbskizze habe ich mit Gel-Pen und Tusche die Lineouts gemacht (siehe Bild), und dann am Rechner digital coloriert. Die Farbe gefällt mir super gut und fühlt sich so richtig energiegeladen nach Sommer an.

Was ist dein aktuelles bzw. nächstes Projekt?

Mein Comicstrip „My 100 days of strangelife“ erscheint seit neuestem im Tagesspiegel! Ich arbeite gerade an einer Episode zum Thema Fruchtbarkeit. Awkward moments bei den Schwiegereltern und so.

Auf Lisas Website lisafruehbeis.de findet man auch My 100 days of strangelife.

