Währenddessen… (Fuck Yeah)

Manchmal kommt es vor, dass wir vergessen, das wüchentliche Kalenderblatt rechtzeitig umzublättern, manchmal passiet es, dass ein Künstler uns die Bilddateien nicht rechtzeitig liefert. Aber dann zeigen wir das Bild eben außerhalb der Reihe. Das vorliegende Bild der KW 43 stammt von Vero Mischitz.

Wie bist du auf die Idee zu deinem Kalendermotiv gekommen?

Da ich dieses Jahr einen Slot im Herbst zugewiesen bekommen habe, wollte ich unbedingt ein herbstliches Motiv entwerfen. Ich liebe die warm-goldene Farbpalette dieser Jahreszeit, Pilze, Kastanien, leuchtendes Laub… nach einigen Probeläufen kam mir auch recht schnell die Idee, Kastanienmännchen während eines Herbstausflugs zu zeichnen.

Wie ist das Motiv entstanden? (Technik, Medium, Arbeitsschritte …)

Auch dieses Motiv entstand komplett in Photoshop. Ich habe den Bildaufbau grob skizziert, dann digital getuscht und mit einer sehr kleinen Palette an ausgewählten „Herbstfarben“ koloriert. Textur und Schattenwurf sorgen für den nötigen Feinschliff.

Was ist dein aktuelles bzw. nächstes Projekt?

Im September ist mein erster langer Sachcomic „Birding für Ahnungslose – Wie du Vögel in dein Leben lässt“ im KOSMOS-Verlag erschienen. Gerade überlegen wir, welche Themengebiete sich für eine Fortsetzung eignen würden. Darüber hinaus arbeite ich auch weiterhin an „Klar Soweit?“, dem Helmholtz-Wissenschaftscomic. Der Comic erscheint einmal im Monat in den Helmholtz Blogs. Die einzelnen Geschichten stellen Themen des aktuellen Diskurses um die Wissenschaft und Forschung dar – mal kommentierend, mal witzig, mal erzählend, mal erklärend. In den vergangenen Monaten haben wir uns zum Beispiel sehr intensiv mit dem Thema Klimawandel auseinandergesetzt. Auch für andere Auftraggeber aus dem Bereich Bildung und Wissenschaft erstelle ich Comics und Illustrationen. Dabei geht es im Kern immer darum, wissenschaftliche Inhalte so zu vermitteln, dass sie auch ohne Studium oder besondere Vorkenntnisse verständlich werden – eine verantwortungsvolle Aufgabe, die mir richtig viel Spaß macht.