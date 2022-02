Woche 9: Daniela Schreiter

Das Kalendermotiv der Woche stammt von Daniela Schreiter

Wie bist du auf die Idee zu dem Kalendermotiv gekommen?

Ich spiele selbst viel Pen and Paper und bin in meiner Gruppe als Dice-Goblin bekannt (also jemand, der viele Würfel sammelt, einfach, weil sie schön aussehen <3), da musste mal ein Motiv damit her :).

Wie ist das Motiv entstanden?

Ich habe das Motiv erst grob skizziert, dann die Lineart gemacht und schlussendlich die Coloration. Der Background kam ganz zum Schluss, hier war ich mir lange nicht sicher, ob es wirklich eine Höhle sein sollte oder eher ein Nest in der Wildnis. Aber ich bin dann doch klassisch den Weg mit der Drachenhöhle gegangen :).

(Leider keine Skizzen etc, ich hebe sowas nie auf).

Was sind deine aktuellen bzw. nächsten Projekte?

Demnächst möchte ich wieder ein paar neue Sticker-Motive machen und später werde ich an meinem neuen Comicband (Lisa und Lio 2) arbeiten :).