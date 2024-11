Woche 47: Melanie Schober aka MAUS!

Das Kalendermotiv der Woche stammt von Melanie Schober aka MAUS!

Ich wollte etwas zeichnen, das nostalgische Erinnerungen an den Herbst auslöst und dabei habe ich an meine eigene Kindheit zurück gedacht und überlegt, was mir damals am meisten Freude gemacht hat. Dabei sind mir sofort zwei Dinge eingefallen: Kastanienfiguren basteln und Drachen steigen lassen! Am Ende hab ich mich dann fürs Drachensteigen entschieden, weil mir dazu spontan ein dynamischeres Motiv in den Sinn gekommen ist. Damals stand ich etwas unter Zeitdruck und musste das Bild schnell realisieren. Ich hätte gerne noch ein bisschen länger gebrainstormed!

Das Motiv ist auf dem iPad komplett digital in Clip Studio Paint entstanden. Da ich ja hauptsächlich an meinem Webcomic black & blue arbeite (aus dem auch die Figuren auf dem Motiv entstammen), habe ich in dem Programm eine nützliche Sammlung an 3D Modellen zusammen gehamstert, die mir bei der Arbeit helfen. Daher hat der Charakter auf der linken Seite auf der Skizze auch keine Füße! Mittlerweile nutze ich sehr gerne 3D Modelle, um meine Ideen schneller verwirklichen zu können. Das Bild war auch eine tolle Herausforderung, um Landschaftsmalerei im anime Stil zu üben. Normalerweise zeichne ich viele Motive in urbanen Gegenden und daher komme ich selten dazu, z.B. Gras oder das Meer darzustellen. Das hat mir hier wahnsinnig viel Spaß gemacht!

Mein aktuelles Projekt ist und bleibt für eine ganze Weile der Webcomic black & blue! In black & blue gehts um zwei Jungs in einer chaotischen, futuristischen Stadt, die vor allem über ihren BDSM-Kink zueinander finden. Dabei ist es mir wichtig, eine unterhaltsame Geschichte zu erzählen, aber gleichzeitig sensibel mit dem Thema BDSM, Sexualität und Trauma umzugehen, sodass Außenstehende vielleicht mehr Akzeptanz und Verständnis beim Lesen entwickeln können. Ich fürchte, beim geplanten Umfang der Geschichte werde ich wohl noch 10 weitere Jahre dran arbeiten. Danach träume ich davon, eine waschechte Shônen-Action Story zu zeichnen, die in den Alpen in meiner Heimat spielt. 😊 Aber keine Ahnung, ob ich sowas Verrücktes überhaupt finanziert bekomme.