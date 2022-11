Woche 45: Sina Loriani

Das Kalendermotiv der Woche stammt von Sina Loriani.

Wie bist du auf die Idee zu deinem Kalendermotiv gekommen?

Leute mit großen Vögeln als Reit- oder Begleittier ist irgendwie ein Motiv, das ich sehr gern und oft zeichne. Und dann wollte ich gerne eine ruhige Szene, daraus wurde eine Reisegruppe in geselliger Runde am Lagerfeuer am Rande eines nebligen Waldes. Die großen Wesen im Hintergrund sollten das Ganze dann ein bisschen spannender machen.

Wie ist das Motiv entstanden? (Technik, Medium, Arbeitsschritte …)

Ich zeichne meistens in Procreate auf dem iPad Pro, und bei dem Kalenderbild mit zwei Standardpinseln (HB Bleistift fürs Lineart, Künstlertusche für den Rest). Das Ganze dann im Prinzip in fünf Schritten: 1) Skizze 2) Lineart 3) Kolorierung 4) Schattierung (Layer mit Multiply) 5) Lichteffekte (Layer mit Overlay).

Was ist dein aktuelles bzw. nächstes Projekt?

Vor kurzem hab ich die Bilder für das zweite Kinderbuch, an dem ich mitwirken durfte, fertig gemacht – Mette vom Mond, geschrieben von Finn Mühlenkamp, erscheint demnächst im Verlag Literarischer Lloyd. Es handelt von einer Prinzessin, die mit ihren Eltern und Freund:innen ihren kleinen Turm in eine Mondrakete umbaut. Ein superschönes Abenteuer für Märchen- und Weltraumfans!

Aktuell arbeite ich an dem nächsten Buchprojekt, diesmal aus dem Bereich der Populärwissenschaft. Foellig Nerdiges Wissen von Dr. Jens Foell erscheint im Mai bei Droemer-Knaur, und ist eine äusserst unterhaltsame und informative Sammlung von Nerdthemen, die wissenschaftlich eingeordnet werden. Es wird da drin sehr viele Illustrationen zu sehr unterschiedlichen Dingen geben! :)

Hier halte ich euch auf dem Laufenden:

https://twitter.com/sciconaut

https://www.instagram.com/sciconaut