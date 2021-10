Woche 41: Bille Weidenbach

Das Kalendermotiv der Woche stammt von Bille Weidenbach.

Wie bist du auf die Idee zu dem Kalendermotiv gekommen?

Ich habe erstmal recherchiert, was im Oktober so für Jahrestage sind. Leider ist mir außer dem Welt-Oktopustag nichts untergekommen. Aber weil ich gerade eine Reihe Fantasie-Cocktails entwickelt hatte (Long Island Mice Tea, Tapirinha, etc) kam mir ein Herbstcocktail in den Sinn. Der Welt-Oktopustag ist aber immer noch in meinem Kopf und wird beizeiten umgesetzt.

Wie ist das Motiv entstanden? (Technik, Medium, Arbeitsschritte …)

Ich skizziere oft erst mal mit dem Bleistift auf Zettel und in Heftchen. Dann wird es digital umgesetzt.

Was sind deine aktuellen bzw. nächsten Projekte?

Ich arbeite gerade an einem Wimmelbuch zum Thema Nachhaltigkeit. Das passt eigentlich sehr gut, da ich als Ahrtalerin im Sommer anhand der katastrophalen Flutwelle hautnah am eigenen Leib erlebt habe, was der Klimawandel bedeutet. Wir alle müssen unbedingt unsere Einstellung zum Leben auf diesem Planeten ändern. Es ist kein Verzicht, wenn wir bestimmte Dinge weglassen. Wir dürfen uns nicht wie Parasiten benehmen, wir haben Verantwortung. Es ist ein Beitrag zum Erhalt unserer Welt, unserer Lebensqualität. Für uns und alle, die nach uns kommen. Für mich hat diese Katastrophe auch alle meine Werte auf den Kopf gestellt. Kreatives Arbeiten war für mich erstmal unmöglich, es war schlicht unwichtig. Was hier im Juli 2021 in meiner Heimat passiert ist und bis heute passiert – oder auch nicht passiert – dokumentiere ich auf meinem Instagram-Account billeweidenbach_illustration.

Helft, uns nicht zu vergessen, kommt helfen, helft, unsere Erde zu retten!