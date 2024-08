Woche 35: Johanna Springer

Das Kalendermotiv der Woche stammt von Johanna Springer.

Wie bist du auf die Idee zu deinem Kalendermotiv gekommen?

Leider weiß ich nicht mehr ganz, wie ich zu dieser Idee gekommen bin. Ich weiß aber, dass es eine der ersten digitalen Illustrationen war, die ich nach einer laaaangen Pause (also ich spreche von mind. 1 Jahr), in der ich ausschließlich analog gezeichnet habe, erstellt hatte. Ich habe die Arbeit daran auch immer wieder unterbrochen, weil ich mich anfangs tatsächlich wie eingegrostet gefühlt hatte und ich eine ganze Weile brauchte, um wieder in den digitalen Flow zu kommen.

Wie ist das Motiv entstanden? (Technik, Medium, Arbeitsschritte …)

Ich habe die Illustration in Procreate am iPad gezeichnet. Normalerweise gibt’s schon eine Vorskizze oder kleine Thumbnails. Hier habe ich mich aber wirklich intuitiv leitet lassen … habe also mein Unterbewusstsein zeichnen lassen. Die einzige Vorgabe, die ich mir selbst gegeben hatte, war dass ich in einer monochromatischen Farbpalette zeichnen wollte. Deshalb kann ich tatsächlich auch keine Skizzen oder Entwürfe zeigen, da sich die Illustration sozusagen auf dem Canvas selbst gezeichnet hat :)

Was ist dein aktuelles bzw. nächstes Projekt?

Ich arbeite schon seit einigen Monate an einer Graphic Novel. Momentan zeichne ich das Storyboard und stecke in den Vertragsverhandlungen mit einem Verlag. Das Projekt macht mir wahnsinnig viel Spaß, denn ich liebe Langzeit-Projekte, die Stück für Stück und ganz allmählich wachsen und in denen ich viel Liebe zum Detail stecken kann.