Woche 31: Johanna Springer

Das Kalendermotiv der Woche stammt von Johanna Springer.

Wie bist du auf die Idee zu deinem Kalendermotiv gekommen?

August ist bei uns im Garten der Beginn der Apfelsaison. Und letztes Jahr haben wir dieses Event das erste mal so richtig ausgekostet und genossen. Mit einer großen Apfelernte und eigenem Saftpressen. Daher war für mich klar, der Apfel ist für mich das Motiv für den August.

Wie ist das Motiv entstanden? (Technik, Medium, Arbeitsschritte …)

Die Illustration ist komplette digital in Procreate entstanden. Ich arbeite am liebsten am iPad und daher entstehen fast alle meine digitalen Arbeiten in Procreate.

Ich hatte eine recht lange Skizzenphase und vorher auch einige andere Ideen und Ansätze, bis ich auf den Apfel „gestoßen“ bin. In Skizze 1 sieht man einen anderen Ansatz, bis ich mit der finalen Skizze die endgültige Komposition gefunden hatte. (Ich mag es mit Proportionen zu spielen: kleiner Mensch vs. Natur)

Ich arbeite immer zu erst die Lineart aus (sofern es eine gibt, hier nur beim Character) und erarbeite in den nächsten Schritten die Kolorierung und alle Details.

Ganz zum Schluss passe ich noch einmal Farbtöne, Sättigung und Kontraste an. Dafür nutze ich ganz gerne Photoshop, weil die Einstellungen und Möglichkeiten hier einfach filigraner und flexibler sind.

Was ist dein aktuelles bzw. nächstes Projekt?

Aktuell mache ich eine Pause, aber es wartet schon ein (nächstes) Graphic Novel-Projekt auf mich.Eine große Aufgabe, vor der ich gleichermaßen enormen Respekt, aber auch ganz viel Leidenschaft und Vorfreude empfinde. Weil ich hier ganz viele neue Denkweisen und Techniken erlernen werde und ganz besonders auch erstmal einen Workflow finden muss, der für mich Sinn macht und mit dem ich dieses zeitintensive Projekt, neben Job und Familie, auf lange Sicht auch stemmen kann.