Woche 14: Marie Jo Tucholski

Das Kalendermotiv der Woche stammt von Marie Jo Tucholski.

Wie ist die Idee zu dem Kalendermotiv entstanden?

Ich habe mit meiner jüngeren Tochter auf dem Else-Rauch-Platz in Hamburg Spielzeug verkauft. Der Flohmarkt findet in der Frühjahrs- und Sommersaison regelmäßig statt und besonders Kinder haben es dort einfach: Decke auf die Wiese, Hab und Gut drauf und fertig. Die laufen natürlich auch selbst herum und butschern so durch die anderen Stände. Ich konnte da eine Gruppe fünfjähriger Mädchen beobachten, wie sie zusammengewürfelt in der Gang mit den kleinen Geldbörsen los gezogen sind, um sich neue Schätze zu kaufen. Das fand ich niedlich und amüsant zugleich, daher kam dann die Motividee. Zusätzlich habe ich dann noch ein paar Wimmelelemente eingestreut. Das ist aber eher straight ahead entstanden.

Wie ist das Motiv entstanden? (Technik, Medium, Arbeitsschritte..)

Das Motiv entstand klassisch als Skizze analog auf Papier. Ich erstelle kleine Thumbnails. Von da aus gehe ich direkt ins Digitale, wenn ich mich für das grobe Layout in meiner Skizze entschieden habe. In Photoshop erstelle ich dann das digitale Rough, gefolgt von einer cleaneren Outline und dann kämpfe ich mich mit Farbe durch das Artwork. Da fehlt es mir oft an System oder einem ansprechenderen Farbschema.

Was sind deine aktuellen bzw. nächsten Projekte?

Ich habe aus privaten Gründen lange keine eigenen Projekte voranstellen können. Tatsächlich ist neben meiner Haupttätigkeit als Storyboard Artist eine Comickollaboration mit einer Autorin im Gespräch. Gerne möchte ich aber auch ein persönliches Comic/Graphic Novel über Trauer angehen. Mal schauen was Zeit und Energie in diesem Jahr so zulassen :)